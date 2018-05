Näyttelijä Maija Karhi kuoli 86-vuotiaana

Näyttelijä Maija Karhi (Karhi-Kärävä) on kuollut, kertoo Kansallisteatterin pääjohtaja Mika Myllyaho STT:lle. Asiasta alun perin uutisoineen Ylen mukaan Karhi kuoli maanantaina Helsingissä. Karhi oli syntynyt Turussa vuonna 1932.

Vuodesta 1951 Karhi esiintyi kymmenissä elokuvissa. Hän sai 1954 Jussi-palkinnon parhaasta naispääosasta elokuvassa Kun on tunteet. Vuonna 1963 hänelle annettiin Jussi-palkinto parhaasta naissivuosasta elokuvassa Vaarallista vapautta.

Karhi loi myös huomattavan näyttämöuran Intimiteatterissa ja Suomen Kansallisteatterissa. Hänen merkittäviä näyttämöroolejaan olivat muun muassa Naemi näytelmässä Kuopion takana ja Tartuffen Elmire.

Karhi esiintyi lisäksi monissa radio- ja televisiotuotannoissa. Karhi oli myös teatteriryhmä Raivoisien Ruusujen perustajajäsen.

2000-luvulla Karhi esitti Anja Pohjolan kanssa eri puolilla maata Daniel Katzin menestysnäytelmää Mies se on vainajakin.

