OAJ:n kysely: Opettajien työhyvinvointi on vaakalaudalla

Lähes joka toinen opettaja on kokenut epäasiallista kohtelua tai kiusaamista viimeksi kuluneen vuoden aikana, kertoo Opetusalan Ammattijärjestön OAJ:n tekemä työolokysely.

Kiusaamiskokemukset ovat lisääntyneet, sillä vuoden 2013 kyselyssä kiusaamista oli kohdannut hieman yli kolmasosa opettajista. Joka viidennen kohdalla kiusaaminen on ollut erityisen vakavaa ja toistuvaa.

Joka kymmenes opettaja on ollut väkivallan kohteena työssään. Sekä kiusaaminen että väkivalta on useimmiten ollut oppilaiden tekemää.

Eniten kiusaamista koettiin peruskouluissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Sen sijaan vakavaa kiusaamista koettiin eniten varhaiskasvatuksessa ja ammattikorkeakouluissa, joissa kiusaaja oli usein työtoveri tai esimies.

Monilla on liikaa työtä

Työrauha on järkkynyt, ja samalla työtahti on kiivastunut: lähes kaksi kolmesta opettajasta kokee, että heillä on liikaa töitä erittäin tai melko usein.

Työmäärä koettiin vaikeimmaksi varhaiskasvatuksessa, ammattikorkeakouluissa ja lukioissa.

Opettajien kokeman työstressin määrä on kyselyn mukaan selvästi korkeampi kuin suomalaisilla keskimäärin: kaksi viidestä opettajasta koki itsensä usein poikkeuksellisen väsyneeksi ja työn takia stressaantuneeksi.

Kyselyyn vastasi 1 127 OAJ:hin kuuluvaa opettajaa ja esimiestä marraskuussa 2017.

STT

Kuvat: