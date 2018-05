Ohikulkutien urakoitsija TelaSteel meni konkurssiin, aliurakoitsijat odottavat saataviaan

Salon itäisen ohikulkutien urakoinut TelaSteel Oy on konkurssissa. Suurin velkoja on verottaja. Saatavia on myös aliurakoitsijoilla. Konkurssipesän varat eivät ehkä riitä edes työntekijöiden irtisanomisajan palkkoihin.

TelaSteel ajautui ohikulkutietä rakennettaessa kassakriisiin. Aliurakoitsijat ja tavarantoimittajat edellyttivät yhtiöltä etukäteismaksua, koska edellisiä laskuja oli jo rästissä. Osa asvaltoinneista viivästyi jopa kuukausia.

Ohikulkutien kustannusarvio oli 10 miljoonaa euroa, ja Liikennevirasto pyysi tarjoukset yhdeksältä kotimaiselta urakoitsijalta, joista seitsemän vastasi. TelaSteel oli selvästi halvin.

Vantaalaisen monialayhtiön urakkahinta oli 9,8 miljoonaa euroa. Toiseksi jääneen Lemminkäisen tarjous oli 11,5 miljoonaa. Lemminkäisen silloisen johtajan Markus Kalliomaan mukaan yhtiössä kummasteltiin, miten TelaSteel pystyisi tekemään tien niin halvalla.

– Meidän laskelmiemme mukaan hinta oli tappiollinen.

