Öljyhinnat hyppäsivät Aasiassa Trumpin Iran-ilmoituksen jälkeen

Raakaöljyn hinnat nousivat yli kaksi prosenttia Aasiassa sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi Yhdysvaltojen irtaantuvan Iranin ydinsopimuksesta.

Öljyn West Texas Intermediate (WTI) -laadun hinta oli varhain Suomen aikaa 70.57 dollaria tynnyriltä. Pohjanmeren Brent-laadun hinta puolestaan oli 76.65 dollaria barrelilta.

Öljyn hinnan nousun takana on muun muassa se, että Trumpin määräys vetäytyä Iran-sopimuksesta voi johtaa Iranin vastaisten talouspakotteiden palaamiseen ja Iranin öljynviennin vähenemiseen.

Tokion pörssi avautui keskiviikkona laskussa. Pääindeksi Nikkei 225 oli pörssin avautuessa 0,21 prosentin laskussa ja Topix-indeksi 0,10 prosentin laskussa.

Trump ilmoitti tiistaina, että Yhdysvallat irtaantuu huonona pitämästään Iranin ydinsopimuksesta. Päätös kirvoitti kommentteja puolesta ja vastaan maailmalla ja päätöksellä odotetaan olevan laajakantoisia seurauksia niin Lähi-idän tilanteeseen kuin transatlanttisiin suhteisiin.

Analyytikkojen mukaan Trump saattaa pitää Irania myös esimerkkinä Pohjois-Korealle lähettääkseen viestin, että Pohjois-Korea joutuu kohtaamaan kovia seurauksia, ellei se kuuntele Yhdysvaltoja. Trumpin ja Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin on määrä tavata mahdollisesti jo lähiviikkojen aikana. Tapaamista on pidetty tärkeänä Korean niemimaan ydinaseriisunnan kannalta.

Trumpin tiistaisen Iran-ilmoituksen jälkeen puolestaan Wall Streetillä pörssi sulkeutui tiistaina epäyhtenäisenä. CNBC:n mukaan Dow Jones -indeksi oli 0,01 prosentin nousussa, S&P 500 puolestaan 0,03 prosentin laskussa ja Nasdaq 0,02 prosentin nousussa.

