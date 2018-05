Öljyn WTI-laadun hinta pomppasi Aasiassa yli 70 dollariin ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2014

Raakaöljyn Yhdysvaltain viitelaadun hinta on noussut yli 70 dollariin barrelilta Aasiassa, kertoo muun muassa CNN. Kerta on ensimmäinen sitten vuoden 2014 marraskuun, kun West Texas Intermediate (WTI) -laadun hinta nousee yli 70 dollariin tynnyriltä.

Pohjanmeren Brent-laadun hinta on ollut yli 70 dollarissa barrelilta noin kuukauden päivät. Brentin hinta oli maanantaiaamuna vajaat 75 dollaria barrelilta.

Öljyn hinnan nousun takana on muun muassa se, että Yhdysvallat saattaa presidentti Donald Trumpin määräyksestä irrottautua Iranin ydinsopimuksesta. Se voisi johtaa Iranin vastaisten talouspakotteiden palaamiseen ja Iranin öljynviennin vähenemiseen.

Hinnat ovat nousseet myös maailmanlaajuisen kysynnän lisääntymisen takia. Lisäksi öljynviejämaiden yhteistyöjärjestö Opec ja Venäjä ovat tehneet öljyn tarjontaan leikkauksia.

– – – – – –

Korjattu aiempaa uutista kello 10.35: 70 dollarin rajan ylitti raakaöljyn Yhdysvaltain viitelaadun hinta, ei raakaöljyn hinta yleensä kuten aiemmin virheellisesti kerrottiin. Pohjanmeren Brent-laadun hinta on ylittänyt 70 barrelin rajan jo aiemmin.

http://money.cnn.com/2018/05/06/investing/oil-prices-70-dollars-barrel/index.html

STT

Kuvat: