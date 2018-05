Olli jyräsi EM-välierässä meteoriitin lailla – painii perjantaina mestaruudesta

Terhakka painitaituri Petra Olli teki Venäjän EM-paineissa torstaina selvää jälkeä kuten synnyinkuntansa Lappajärven alueelle muinoin mäsähtänyt meteoriitti.

Olli otti torstaina Kaspijskissa uljaasti ja päättäväisesti kaksi komeaa voittoa ja painii perjantain finaalissa EM-kullasta. Loppuottelussa saa vastaansa Azerbaidzhanin Elis Manolovan.

Torstain aamupäiväpaineissa Ollin osaamisen sai tuta Valko-Venäjän Krystsina Fedarashka, josta suomalaistaituri napsaisi pisteet taaksemenolla ja väkevillä vyörytyksillä. Numerot Ollille 9-1.

Toisessa ottelussa Olli kohtasi Bulgarian Viktoria Bobevan, joka oli sitä enemmän hätää kärsimässä, mitä kauemmas ottelu eteni. Lopulta Olli kuittasi paikan loppuotteluun selvin lukemin 6-0.

– Molemmat Petran painimatsit ratkesivat samalla lailla. Nopea taaksemeno ja muutama ripeä rulli. Petran paini oli ratkaisukohdissa hyvin päättäväistä ja aktiivista, naispainin vastuuvalmentaja Ahto Raska selvitti.

Keskittyminen jo finaalissa

Petra Olli tietää ravimiesten totuuden, että maalissa rahat jaetaan. Niinpä hän lähtikin torstain iltapaininsa jälkeen välittömästi keskittymään perjantain finaaliin, eikä hän antanut minkään häiritä fokuksen siirtämistä perjantai-iltaan.

Vuodet ovat osoittaneet, että vain ja ainoastaan voitto tyydyttää Ollia.

Olli hakee perjantaina jo neljättä mitaliaan aikuisten arvokisoista. Aiemmin hän on kyennyt poimimaan MM-hopeaa (2015), EM-kultaa (2016) ja EM-pronssia (2014). Nuorten ja juniorien arvokisoista Ollin palkintokaapissa on mitaleja yhtä paljon kuin on puluja torilla.

Olli kävi viime vuonna polvileikkauksessa. Se aiheutti pitkän paussin hänen harjoitteluunsa ja kisaamiseensa. Päättyneen talven ja meneillään olevan kevään aikana hän on käynyt useilla ankarilla treenileireillä aina Aasiaa myöten.

Menestys on myös ollut myötä. Olli voitti alkukauden aikana kaksi kovaa kansainvälistä turnausta, toisen Ukrainassa ja toisen Ruotsissa.

