Olli Rehn astumassa Suomen Pankin johtoon – presidentti päättää nimityksestä perjantaina

Valtioneuvosto esittää Olli Rehniä Suomen Pankin uudeksi pääjohtajaksi. Lopullisen päätöksen asiasta tekee presidentti Sauli Niinistö perjantaina.

Aiemmin eduskunnan pankkivaltuusto esitti Rehniä tehtävään. Seitsenvuotinen toimikausi alkaa heinäkuussa.

Rehn toimii nykyisin Suomen Pankin johtokunnan jäsenenä. Tätä ennen hän on toiminut muun muassa EU:n talouskomissaarina, keskustan europarlamentaarikkona ja elinkeinoministerinä.

Rehn on ollut selkeä ennakkosuosikki Suomen Pankin keulaan.

Pääjohtajan paikka vapautuu Erkki Liikaselta, joka jättää sen heinäkuussa. 67-vuotiaasta Liikasesta tuli pankin pääjohtaja vuonna 2004, ja tällä hetkellä hänellä on menossa toinen seitsenvuotinen toimikausi pankin johdossa.

Eurokriisi testasi johtamistaidot

Valtiovarainministeriön nimitysmuistiossa todetaan, että ehdotusta tehdessään pankkivaltuusto on painottanut erityisesti rahapolitiikan ja muun keskuspankkitoiminnan tuntemusta, monipuolista kokemusta talouspolitiikasta sekä kansainvälistä kokemusta.

Rehnin sanotaan erityisesti EU:n talouskomissaarina euroalueen velkakriisin aikaan osoittaneen johtamistaitonsa poikkeuksellisen vaativissa olosuhteissa.

Hänen sanotaan myös muodostaneen aiemmissa tehtävissään laajat kotimaiset ja kansainväliset yhteistyöverkostot, jotka ovat hyödyllisiä pääjohtajan virassa.

Rehn vastasi EU-komission jäsenenä EU:n laajentumisesta 2004-2010 sekä talous- ja raha-asioista 2010-2014.

Rehnillä on politiikan kentiltä vahva keskustatausta. Ennen Suomen Pankkiin siirtymistä Rehn oli elinkeinoministerinä ja samalla keskustan ministeriryhmän avainpelaajia.

Koulutukseltaan Rehn on filosofian tohtori Oxfordin yliopistosta, pääaineenaan kansainvälinen talous. Väitöskirja käsitteli pienten eurooppalaisten valtioiden talousstrategiaa.

STT

