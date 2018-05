Opettajat haluavat aikaa opettaa

Salon opettajat tuntevat riittämättömyyttä, eivätkä he ole yksin. Sama tunne on kahdella kolmesta suomalaisopettajasta. OAJ:n tutkimuksen mukaan opettajat kokevat, että heillä on liikaa töitä erittäin tai melko usein.

Salolaisopettajien mukaan työnkuva on muuttunut viime vuosina paljon, ja työaika venyy usein arki-iltoihin sekä viikonloppuihin. Salossa kouluissa menee työsuojeluvaltuutetun mukaan kuitenkin kohtalaisen hyvin, vaikka kuormittavuuden kasvua on täälläkin havaittu.

Sama tutkimus kertoo myös yleisen työhyvinvoinnin vähenemisestä, johon vaikuttavat työtahdin kiristymisen lisäksi opettajien kokema epäasiallinen kohtelu, jopa kiusaaminen. OAJ:n työolokyselyn mukaan lähes joka toinen opettaja on kokenut epäasiallista kohtelua tai kiusaamista viimeksi kuluneen vuoden aikana. Joka kymmenes kertoi kokeneensa jopa väkivaltaa.

Eniten kiusaamista raportoidaan olevan peruskouluissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Vakavinta kiusaaminen oli varhaiskasvatuksessa ja ammattikorkeakouluissa, mutta näissä kiusaajana oli usein aikuinen kollega tai esimies, ei oppilas.

Ryhmäkokojen kasvu ei voi olla vaikuttamatta työn määrään ja työilmapiiriin. OAJ:n mukaan lisääntynyt stressi ja muut kielteiset ilmiöt johtuvat resurssien puutteista. OAJ haluaakin, että Suomeen pitäisi saada laki siitä, montako oppilasta yhden opettajan opetusryhmässä saa olla.

Kuntatyönantajien mielestä ryhmäkoko ei ole ratkaiseva tekijä, vaan oleellisinta on työn hyvä organisointi.

Tutkimustuloksia ei voi yleistää yksittäisiin kouluihin. Koulut, kuten siellä työskentelevät ihmisetkin, ovat erilaisia.

Kiire, riittämättömyyden tunne ja kiusattuna oleminen ei ymmärrettävästi motivoi opettajia yrittämään parastaan. Se ei voi olla heijastumatta oppimistuloksiin. On selvää, että työssään hyvin viihtyvä opettaja pystyy tekemään myös työnsä hyvin ja kykenee ylläpitämään yleistä positiivista ilmapiiriä.

Hyvä ilmapiiri ja positiivisuus taas tekevät koulusta paikan, jonne sekä oppilaiden että opettajien on mukava tulla.