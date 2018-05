Orpo ei pidä maakuntavaalien ajankohtaa ykköskysymyksenä

Valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok.) mielestä maakuntavaalien ajankohta ei ole ”ykköskysymys”, vaan olennaista on, että eduskunta saa sote- ja maakuntauudistukseen liittyvät lait käsitellyksi perusteellisesti.

Iltalehti kertoi, että Oikeuskanslerinviraston mukaan maakuntavaaleihin pitäisi olla puoli vuotta valmistautumisaikaa siitä lukien, kun sote- ja maakuntauudistukseen liittyvät lait on saatu maaliin.

– Minulle ykköskysymys on se, että eduskunta käsittelee nyt hyvässä järjestyksessä ja perusteellisesti – mutta kuitenkin tehokkaasti – nämä lait. Sitten kun valiokunnat ovat pääsemässä maaliin, silloin katsotaan, milloin vaalit on aikaisintaan mahdollista järjestää, Orpo sanoi toimittajille eduskunnassa.

– Otetaan nyt rauhallisesti tämän vaaliajankohdan suhteen ja tehdään ensin hyvää lainsäädäntöä. Antaa eduskunnan tehdä ensin työnsä.

Iltalehden mukaan kansliapäällikkö Kimmo Hakonen esitti Oikeuskanslerinviraston näkemyksen sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. Lehden mukaan Oikeuskanslerinvirasto perustaa näkemyksensä perustuslakiin.

STT ei ole saanut vahvistusta tiedolle. Hakosta tai muita viraston edustajia ei iltapäivällä tavoitettu kommentoimaan asiaa.

Oikeuskansleri valvoo hallituksen ja ministeriöiden sekä presidentin virkatoimien lainmukaisuutta.

Sipilä IS:lle: Keskustelu ajankohdasta nyt ”hölynpölyä”

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) on Ilta-Sanomien haastattelussa samoilla linjoilla Orpon kanssa. Sipilän mukaan maakuntavaalien täsmällisellä ajankohdalla ei ole sote-uudistuksen kokonaisuuden kannalta merkitystä.

– Se on ihan hölynpölyä tässä vaiheessa, kun laki on auki, Sipilä sanoi Ilta-Sanomille.

Sipilä kommentoi asiaa Pohjoismaiden pääministerien kokouksessa Ruotsin Örnsköldsvikissä.

Sipilän mukaan vaaliasiaa täytyy pystyä ”justeeraamaan”, jos sote-lakien käsittely eduskunnassa venyy heinäkuulle.

– Se ei ole yhtä iso asia kuin se, että haetaan nyt tähän substanssiin ratkaisua ja saadaan laki voimaan, Sipilä sanoi.

Vihreiden Aalto: Hallituksen sote-esityksen uskottavuudelta pohja pois

Hallituksen sote-uudistus on menettänyt viimeisenkin oljenkortensa, sanoo oppositiopuolue vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto. Aallon mukaan väitetty miljardien eurojen säästöpotentiaali uudistuksessa on vailla pohjaa.

Talouspolitiikan arviointineuvosto lyttäsi eilen laskelman sote-uudistuksen säästöpotentiaalista. Arviointineuvoston mukaan valtiovarainministeriön tekemä muistio ei tuota uskottavaa arviota sote-uudistuksen vaikutuksesta julkisiin menoihin. Ne voivat yhtä hyvin kääntyä nousuun kuin laskea.

Hallituksen laajaan sote- ja maakuntauudistukseen liittyvät lait ovat yhä eduskunnan käsittelyssä. Hallitus on toivonut, että lait saataisiin valmiiksi eduskunnasta kesällä.

Vihreiden Aallon mukaan hallituksen sote-esitys on hylättävä. Aalto vaatii myös, että hallituksen lokakuulle kaavailemat maakuntavaalit on peruttava, sillä hänen mielestään maakuntavaalit ollaan panemassa toimeen liian tiukalla aikataululla.

– Julkisen vallan tehtävänä on edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon. Hallituksen ajaman uudistuksen aikataulu heittää kapuloita rattaisiin niin äänestäjille kuin ehdokkaaksi aikoville, Aalto arvioi tiedotteessa.

http://www.iltalehti.fi/politiikka/201805222200960570_pi.shtml

https://www.is.fi/politiikka/art-2000005690362.html

STT

Kuvat: