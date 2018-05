Orpo lupaa valiokunnille työskentelyrauhan – haluaa kuitenkin soten kohtuullisessa ajassa valmiiksi eduskunnasta

Valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan hallitus antaa eduskunnalle työskentelyrauhan sote- ja maakuntauudistuksessa.

– Kyllä me annamme kaikille valiokunnille työskentelyrauhan, Orpo sanoi eduskunnan kyselytunnilla torstaina.

Hänen mukaansa suuren uudistuksen eduskuntakäsittely vie sen verran aikaa kuin eduskunta tarvitsee.

– Eduskunta ottaa sen ajan, kun eduskunta tarvitsee, mutta toisaalta (tämä on) myös iso uudistus ja se pitää saada kohtuullisessa ajassa saada täältä eduskunnasta ulos, Orpo arvioi.

Hallitus on toivonut, että mittava sote- ja maakuntauudistus saataisiin valmiiksi eduskunnasta kesällä.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja, suurimman oppositiopuolueen SDP:n kansanedustaja Krista Kiuru toivoi, että valiokunta voisi saada työrauhan sote-uudistuksen käsittelyssä.

– Käytännössä maakunta- ja sote-uudistus on eduskunnan käsissä. Teemme hyvin paljon työtä koko ajan, että tämä uudistus tulee käsitellyksi asianmukaisella tavalla tässä talossa. Toivon, että sote-valiokunta voisi saada työrauhan, Kiuru sanoi kyselytunnilla torstaina.

Orpo: Pääkaupunkiseudun sote-huolet ovat ylimitoitettuja

Valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan pääkaupunkiseudulla esiin nousseet pelot ja huolet hallituksen sote-uudistuksesta ovat ylimitoitettuja.

– Nämä pelot, joita on esitetty ja mielestäni jopa lietsotaan tämän sote-uudistuksen ympärillä, nimenomaan pääkaupunkiseudulla, ovat ylimitoitettuja, Orpo sanoi eduskunnan kyselytunnilla torstaina.

Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten valtuustot ilmaisivat tiistaina yhteisessä lausunnossaan, että sote-uudistusta ei tule nykymuodossa hyväksyä. Kuntien mielestä sote-uudistuksella on paljon vahingollisia vaikutuksia kasvavien kaupunkien taloudelle, palveluille ja investointikyvylle.

Kokoomuksen Orpo arvioi kyselytunnilla, että pääkaupunkiseudulla pystyttäisiin jatkamaan myös nykyisellä sote-järjestelmällä, mutta Orpon mukaan uudistuksessa on huomioitava koko maa.

-Tarvitsemme koko maan kattavan ratkaisun, ja meidän pitää huolehtia hallituksena ja eduskuntana siitä, että koko Suomessa sosiaali- ja terveyspalvelut pystytään järjestämään, hän sanoi.

Sipilä piti protestointina

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) ei ollut ulkomaanmatkan vuoksi paikalla eduskunnan kyselytunnilla torstaina. Sipilä arvioi keskiviikkona, että suurten kaupunkien aiemmin esittämät näkemykset sote-uudistukseen on otettu valmistelussa huomioon eikä pääkaupunkiseudun kuntien sorvaamassa kriittisessä lausunnossa ollut sinänsä mitään uutta.

– Lausunnothan on jo saatu, nämä lausunnot eivät enää tähän prosessiin tule. Tämä on nyt protestointia, Sipilä sanoi STT:lle keskiviikkona eduskunnassa.

Sipilän mukaan suurten kaupunkien huolet huomioitiin, kun pääkaupunkiseudun erityisratkaisun mahdollisuutta selvitettiin – ja sellaiseen päädyttiinkin kasvupalveluiden puolella.

Aamulehti kertoi aiemmin tällä viikolla, että myös Tampereen kaupunginvaltuustoon on tulossa kiireellisesti käsiteltäväksi lausunto, joka tähtää sote- ja maakuntauudistuksen kaatamiseen.

Hallitus on toivonut, että sote-uudistus saataisiin valmiiksi eduskunnasta kesällä.

STT

