Orpo: Pääkaupunginseudun sote-huolet ovat ylimitoitettuja

Valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan pääkaupunkiseudulla esiin nousseet pelot ja huolet hallituksen sote-uudistuksesta ovat ylimitoitettuja.

– Nämä pelot, joita on esitetty ja mielestäni jopa lietsotaan tämän sote-uudistuksen ympärillä, nimenomaan pääkaupunkiseudulla, ovat ylimitoitettuja, Orpo sanoi eduskunnan kyselytunnilla torstaina.

Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten valtuustot ilmaisivat tiistaina yhteisessä lausunnossaan, että sote-uudistusta ei tule nykymuodossa hyväksyä. Kuntien mielestä sote-uudistuksella on paljon vahingollisia vaikutuksia kasvavien kaupunkien taloudelle, palveluille ja investointikyvylle.

Kokoomuksen Orpo arvioi kyselytunnilla, että pääkaupunkiseudulla pystyttäisiin jatkamaan myös nykyisellä sote-järjestelmällä, mutta Orpon mukaan uudistuksessa on huomioitava koko maa.

-Tarvitsemme koko maan kattavan ratkaisun, ja meidän pitää huolehtia hallituksena ja eduskuntana siitä, että koko Suomessa sosiaali- ja terveyspalvelut pystytään järjestämään, hän sanoi.

Sipilä piti protestointina

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) ei ollut ulkomaanmatkan vuoksi paikalla eduskunnan kyselytunnilla torstaina. Sipilä arvioi keskiviikkona, että suurten kaupunkien aiemmin esittämät näkemykset sote-uudistukseen on otettu valmistelussa huomioon eikä pääkaupunkiseudun kuntien sorvaamassa kriittisessä lausunnossa ollut sinänsä mitään uutta.

– Lausunnothan on jo saatu, nämä lausunnot eivät enää tähän prosessiin tule. Tämä on nyt protestointia, Sipilä sanoi STT:lle keskiviikkona eduskunnassa.

Sipilän mukaan suurten kaupunkien huolet huomioitiin, kun pääkaupunkiseudun erityisratkaisun mahdollisuutta selvitettiin – ja sellaiseen päädyttiinkin kasvupalveluiden puolella.

Aamulehti kertoi aiemmin tällä viikolla, että myös Tampereen kaupunginvaltuustoon on tulossa kiireellisesti käsiteltäväksi lausunto, joka tähtää sote- ja maakuntauudistuksen kaatamiseen.

Hallitus on toivonut, että sote-uudistus saataisiin valmiiksi eduskunnasta kesällä.

