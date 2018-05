Orpo piikitteli Rinnettä ja Harkimoa Seinäjoella – ”En voi hyväksyä populistisia puheita”

Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo piikitteli epäsuorasti SDP:n puheenjohtajaa Antti Rinnettä ja kokoomuksesta eronnutta Hjallis Harkimoa Seinäjoella pitämässään puheessa.

Kokoomus ja SDP ovat viime aikoina kilvoitelleet tasaväkisesti suurimman puolueen paikasta. Rinteeltä on jo kuultu vaalilupauksia vuoden päässä häämöttäviin eduskuntavaaleihin.

– Tavoite on, että saadaan se kaikkein suurin valtakirja, voitetaan ne vaalit eikä päästetä vastuuttomia valtaan, Orpo sanoi yleisötapahtumassa Seinäjoella kokoomuksen puoluevaltuuston kokouksen alla.

– Me ei voida lähteä sellaiseen populistiseen huutokauppaan tulevien sukupolvien rahoilla, mitä me kuullaan nyt oppositiojohtajan suusta. En voi hyväksyä puheita, joissa ihmisiltä ostetaan vaalivoittoa populismilla.

Orpo totesi myös, että puoluejärjestelmä on se tapa, jolla Suomessa toimitaan. Tämä oli selvä viittaus Harkimoon, joka erosi huhtikuussa kokoomuksesta ja perusti oman Liike Nyt -kansanliikkeensä.

– Ei tätä politiikkaa ja Suomen rakentamista voi tehdä sillä tavalla, että se ratkaisee, kuka huutaa eniten ja mikä saa eniten peukutuksia. Meillä on kansanedustajia, jotka tekevät joka päivä työtään ja istuvat ryhmäkokouksissa ja eivät ehkä saa niin paljon julkisuutta, Orpo sanoi viitaten Harkimoon, jota ei juuri kokoomuksen ryhmäkokouksissa nähty.

Harkimo on kritisoinut poliittisia puolueita toimintatavoiltaan ajastaan jälkeenjääneiksi. Orpo sanoi nyt, että kokoomus uudistuu ja kehittyy jatkuvasti.

Orpon mukaan kokoomuksen tavoitteisiin seuraavalla vaalikaudella kuuluu muun muassa sosiaaliturvan uudistaminen. Hän korosti myös jälleen, että eduskunnan käsittelyssä oleva sote-uudistus on tärkeää saada läpi.

Kokoomus tutkailee itseään Seinäjoella

Maakuntavaaleihin valmistautuminen on esillä, kun kokoomuksen puoluevaltuusto kokoontuu tänään Seinäjoella. Lokakuulle kaavaillut vaalit saattavat lykkääntyä, jos sote-uudistuksen käsittely eduskunnassa viivästyy. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru (sd.) arvioi eilen, että sote-äänestykset siirtyvät juhannuksen jälkeisille viikoille.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo pitää Seinäjoella puheen yleisölle. Kokoomus on paininut viime viikkoina sisäisten jännitteiden kanssa. Kansanedustaja Elina Lepomäki (kok.) ja puolueesta eronnut Hjallis Harkimo ovat arvostelleet äänekkäästi kokoomuksen johtamistapaa.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.) on arvioinut, että maakuntauudistus kaatuu keväällä eikä maakuntavaaleja järjestetä lainkaan.

Ylen tällä viikolla julkaisemassa gallupissa kokoomuksen kannatus oli notkahtanut hieman Harkimon eron jälkeen. Kokoomus säilytti kuitenkin niukasti asemansa suurimpana puolueena 20,2 prosentin kannatuksella. SDP ylsi 20 prosentin lukemilla käytännössä tasoihin kokoomuksen kanssa. Mittauksen virhemarginaali oli kaksi prosenttiyksikköä suuntaansa.

Gallupin mukaan kokoomus on menettänyt kannatustaan erityisesti Turussa ja hieman myös Helsingissä ja Tampereella. Suuret kaupungit ovat kapinoineet hallituksen sote- ja maakuntauudistusta vastaan.

STT

