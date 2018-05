Pääkaupunkiseutu kokoaa rivejään sote-kapinaan

Pääkaupunkiseudun kaupunkien valtuustot kokoontuvat tänään Vantaalle sorvaamaan yhteistä kantaa sote- ja maakuntauudistukseen. Keskustelun pohjana on lausuntoehdotus, jossa arvostellaan uudistusta kovasanaisesti.

Espoon kaupunginhallitus on irtaantunut lausunnosta, koska sen mukaan kritiikin tulisi keskittyä korjausehdotuksiin eikä vain uudistuksen kaatamiseen. Erimielisyys kuvastaa pääkaupunkiseudun ja myös muiden suurten kaupunkien tasapainoilua siinä, miten pitkälle sote-kritiikissä pitäisi mennä.

Helsinki on ollut kokoomuslaisen pormestarin Jan Vapaavuoren johdolla sote-uudistuksen äänekkäimpiä vastustajia. Helsingin kaupunginvaltuuston mielestä sote- ja maakuntauudistus on pääkaupungille niin epäedullinen, ettei sitä voi hyväksyä.

Espoossa kaupunginhallituksen irtiotto on saanut puolueet nokittelemaan keskenään. Vihreät syyttävät kokoomusta siitä, että he nostavat puoluekurin espoolaisten etujen edelle.

Vantaan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Antti Lindtman (sd.) ennakoi, että valtuustot lähettävät illan kokouksesta tiukat terveiset hallitukselle ja eduskunnalle. Lindtman on myös SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja.

– Se on jännitysmomentti, miten Espoo toimii. Espoon kaupunginhallitus äänesti lausuntoehdotukseen muutoksia niukimmalla mahdollisella enemmistöllä, hän muistuttaa.

Kohtalon hetket pian käsillä

Lindtmanin mukaan Espoo, Vantaa, Helsinki ja Kauniainen ovat aiemmin olleet hyvin yksituumaisia sote-kritiikissään. Kaupungeissa on kuitenkin eri näkemyksiä siitä, pitäisikö uudistus kaataa kokonaan.

Pöydällä olevan lausuntoehdotuksen mukaan sote- ja maakuntauudistusta ei tule hyväksyä esitetyssä muodossaan, koska se vahingoittaa kasvavien kaupunkien taloutta, palveluilta ja investointikykyä. Lindtmanin mielestä epäkohdat ovat niin suuria, että niiden korjaaminen ei onnistu annetulla aikataululla.

– Varmasti on niin, että siinä on vähän eri tulokulmia, hän sanoo.

Valtuustojen yhteislausunto on tarkoitus lähettää eduskunnalle ja luoda siten painetta uudistuksen valmisteluun. Eduskunta pyrkii äänestämään sote-laeista ennen kesätaukoa. Hallituspuolueiden niukka enemmistö on saattanut uudistuksen läpimenon vaakalaudalle.

