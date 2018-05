Pääkaupunkiseutu tyrmäsi sote-uudistuksen yksituumaisesti

Pääkaupunkiseudun kaupungit lähettävät voimalla kapuloita sote-uudistuksen rattaisiin. Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten valtuustot ovat yhtä mieltä siitä, että sote-uudistusta ei tule nykymuodossa hyväksyä.

– Me edustetaan yhdessä noin 1,2 miljoonaa ihmistä, neljäsosaa Suomen väestöstä ja kolmasosaa bruttokansantuotteesta. Tämän on pakko vaikuttaa hallitukseen ja eduskuntaan, sanoi Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.) Vantaalla järjestetyn jättivaltuuston jälkeen.

Yhteislausunnon mukaan maakunta- ja sote-uudistuksella on paljon vahingollisia vaikutuksia kasvavien kaupunkien taloudelle, palveluille ja investointikyvylle. Kaupunkien päähuoli on ollut pitkään se, että uudistus ei ota huomioon pääkaupunkiseudun erityispiirteitä.

Sote-uudistus on saanut kokoomuksen rivit repeilemään, ja erimielisyydet näkyvät selvästi pääkaupunkiseudulla. Tiistain istunnossa katseet kohdistuivat ennen muuta Espooseen, jonka kokoomusvetoinen kaupunginhallitus irtaantui aiemmin pääkaupunkiseudun yhteisestä linjasta. Kaupunginhallituksen mukaan kritiikissä tulisi keskittyä korjausehdotuksiin eikä vain uudistuksen kaatamiseen.

Espoon valtuuston kokouksessa käytiin kiivasta keskustelua aiheesta. Osa kokoomusvaltuutetuista vaati kritiikin höllentämistä, mutta heidän näkemyksensä jäi vähemmistöön. Espoon valtuustoon kuuluva ulkoministeri Timo Soini (sin.) ilmaantui paikalle puolustamaan hallituksen linjaa, mutta hänkin jäi selvään alakynteen.

– Jos haluat todella raakaa yksityistämistä, kaada tämä (uudistus). Siihen se johtaa, Soini latasi.

Keskustan ääni ei kuulunut

Valtuustojen yhteisistunto oli poikkeuksellinen keino, jolla pääkaupunkiseutu pyrkii saamaan äänensä paremmin kuuluviin. Kaikki valtuustot hyväksyivät lopulta lausunnon selvin luvuin, Kauniainen yksimielisesti.

– Se, että neljä pääkaupunkiseudun kuntaa pystyvät muodostamaan tismalleen yhteisen kannanoton, on historiallinen asia. Tätä selkeämpää viestiä eduskuntaan ja hallitukselle ei voi lähettää, sanoi Vantaan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Antti Lindtman (sd.).

Illan keskustelussa sote-uudistusta yrittivät puolustaa myös keskustalaiset valtuutetut, jotka ovat pääkaupunkiseudulla harvalukuisia. Keskustalaisten mielestä kritiikissä tulisi keskittyä ”vaihtoehdottoman haukkumisen ja kaikkien ikkunoiden kivittämisen sijaan” siihen, miten toimeenpano toteutetaan mahdollisimman hyvin.

Eduskunnan on tarkoitus äänestää sote-uudistuksen kohtalosta kesän aikana.

