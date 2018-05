Paatelainen hyppää kehnosti pelanneen Latvian peräsimeen: Tämä on iso haaste

Suomen jalkapallomaajoukkueen ex-päävalmentaja Mixu Paatelaisen torstaina julkistettu pesti Latvian maajoukkueen pääluotsina on haastava, tietää paljon kiertänyt valmentaja itsekin.

– Tämä on iso haaste, totta kai. Valmensin Latviaa vastaan (Suomen päävalmentajana) vuonna 2011, mutta sen jälkeen paljon on muuttunut. Olen tietoinen maajoukkueen viime peleistä, ja minulla on näkemys joukkueen kehittämisestä, Paatelainen kommentoi Latvian jalkapalloliiton sivuilla.

Kehittämistä piisaa, sillä Latvia on voittanut 16 viime pelistään vain yhden. Maaliskuinen tappio pikkuruiselle Gibraltarille toi sitten lopulta päävalmentaja Aleksandrs Starkovsille potkut.

Paatelainen luotsaa Latviaa kohti syksyllä pelattavaa Kansojen liigaa. Hänen Latvia-debyyttinsä on 2. kesäkuuta pelattava Baltic-cupin kamppailu Viroa vastaan.

– Työ on jo alkanut kohti Baltic-cupia ja Kansojen liigaa, Paatelainen sanoi.

http://www.lff.lv/lv/zinas/nacionala-viriesu-izlase/miksu-patelainens-izjutu-ipasu-atbildibu-un-uzticibu

STT

Kuvat: