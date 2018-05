Päättyykö vuosien vääntö viimein sallivampaan lainsäädäntöön? Irlanti äänestää abortista

Irlantilaiset äänestävät tänään maan erittäin tiukan aborttikäytännön lieventämisestä. Vastakkain ovat muutosta ajavat ja vastustavat, joiden näkemykset ovat mielipidemittauksissa melko tasan.

Irlannissa raskaus voidaan keskeyttää tiukoin reunavaatimuksin, mikäli se uhkaa naisen henkeä. Esimerkiksi insestin tai raiskauksen jälkeen raskaaksi tulleella tytöllä tai naisella ei ole lainmukaista oikeutta aborttiin. Laittomasta abortista voidaan tuomita pitkiin vankeusrangaistuksiin.

Vuosittain tuhannet naiset ovat matkustaneet Britanniaan aborttia varten tai hankkineet keskeytyspillereitä ulkomailta.

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International on luonnehtinut Irlannin abortin estävää lainsäädäntöä ”järkyttäväksi”. Taustalla on Irlannin perustuslain kahdeksas lisäys, joka käytännössä estää abortin lähes aina. Se takaa sikiön ja naisen oikeudet yhtäläisinä. Lain vastustajat ovat sitä mieltä, että todellisuudessa naisen oikeus jää aina syntymättömän lapsen oikeuden alle.

Kansanäänestyksessä ratkaistaan, kumotaanko nykyisen perustuslain artikla ja korvataan se uudella, joka sallisi abortin. Jos kyllä-vaihtoehto voittaa, laki muuttuu ja sallii abortin kaikissa tapauksissa 12. raskausviikkoon saakka ja sen jälkeen määrätyin ehdoin. Jos ei-äänet voittavat, pysyy nykyinen lainsäädäntö ennallaan.

Irlannin vaikutusvaltainen katolinen kirkko vastustaa oppinsa mukaisesti aborttia, joskin se on tällä kertaa pidättäytynyt aktiivisesta kampanjoinnista. Sen sijaan puolueet ovat pitkälti aborttikäytännön höllentämisen kannalla.

Äänestyksen ovensuukyselyitä odotetaan myöhään illalla tai ensi yönä. Vaalin tuloksen odotetaan valmistuvan lauantaina.

STT

