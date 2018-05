Pariisin veitsi-iskusta epäillyn ystävä otettiin kiinni Strasbourgissa – perhettä kuulustellaan

Pariisin eilisestä veitsi-iskusta epäillyn miehen ystävä on otettu kiinni Ranskan itäosassa Strasbourgissa, kertoo tutkintaa lähellä oleva lähde.

Epäillyn perhe on myös otettu kiinni kuulusteluja varten Pariisissa, jossa perhe tällä haavaa asuu.

Veitsi-iskusta epäillään Tshetsheniassa syntynyttä 20-vuotiasta miestä, joka kasvoi Strasbourgissa. Siellä asuu paljon Tshetsheniasta paenneita. Ranskaan epäilty oli tullut perheensä kanssa lapsena. Hän oli saanut Ranskan kansalaisuuden vuonna 2010.

Yksi ihminen kuoli ja neljä haavoittui eilen illalla, kun veitsellä varustautunut mies hyökkäsi ihmisten kimppuun Pariisissa ravintola-alueella. Lisäksi surmansa sai epäilty tekijä, jonka poliisi ampui.

Lähteiden mukaan epäilty oli niin sanotulla S-listalla. Viranomaiset keräävät listalle radikalisoituneita henkilöitä, jotka saattavat aiheuttaa turvallisuusriskejä. Listalla on uskonnollisten radikaalien lisäksi vasemmisto- ja oikeistoradikaaleja.

Monet S-listalle joutuneet ovat olleet mukana tekemässä terrori-iskuja, joissa on vuodesta 2015 lähtien kuollut liki 250 ihmistä.

Uutistoimisto AFP:n lähteiden mukaan iskun tekijäksi epäilty kiinnosti viranomaisia lähinnä sukulaistensa ja tuttaviensa vuoksi.

Häntä oli kuulusteltu viime vuonna tuttaviensa yhteyksien vuoksi.

Kadyrov: Ranska kantaa täyden vastuun

Itsevaltaisista hallitsemistavoista tunnettu Tshetshenian johtaja RamzanKadyrov sanoi Ranska kantavan ”täyden vastuun” Pariisiin eilisestä veitsi-iskusta.

– Hän (epäilty) saattoi syntyä Tshetsheniassa, mutta hän kasvoi ja hänen persoonallisuutensa, mielipiteensä ja vakaumuksensa muovautuivat ranskalaisessa yhteiskunnassa, Kadyrov sanoo.

– Olen varma, että jos hän olisi viettänyt lapsuutensa ja nuoruutensa Tshetsheniassa, hänen kohtalonsa olisi ollut toisenlainen.

Tshetshenia on Venäjän federaatioon kuuluva tasavalta.

Satoja tshetsheenejä on viime vuosina liittynyt Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa ääriryhmiin, muun muassa Isisiin.

