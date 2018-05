Pariisin veitsihyökkääjä Tshetsheniassa syntynyt ranskalainen – ”Hyökkääjä näytti täysin hullulta”

Pariisin epäilty veitsihyökkääjä oli Tshetsheniassa vuonna 1997 syntynyt ranskalainen, eikä hänellä ollut rikosrekisteriä. Hyökkääjän vanhemmat on pidätetty, kertovat viranomaislähteet.

Yksi ihminen kuoli ja neljä haavoittui lauantaina, kun veitsellä varustautunut mies hyökkäsi ihmisten kimppuun Pariisissa ravintola-alueella. Lisäksi surmansa sai epäilty tekijä, jonka poliisi ampui.

Äärijärjestö Isis on ottanut iskun nimiinsä.

Silminnäkijöiden mukaan hyökkääjä huusi Allahu Akbar (Jumala on suuri), kun hän hyökkäsi ihmisten kimppuun.

– Olin ottamassa vastaan tilauksia, kun näin nuoren naisen yrittävän päästä sisään ravintolaan paniikissa. Naisesta valui verta. Sitten nuori mies lähti vastustamaan hyökkääjää, joka pakeni ostoskadulle veitsi kädessään. Hän näytti täysin hullulta, kertaa korealaisravintolan tarjoilija Jonathan.

Yksi silminnäkijöistä, Milan, 19, sanoo nähneensä useita haavoittuneita puukottajan jäljiltä, muun muassa naisen jolla oli viiltohaavoja niskassaan ja jaloissaan.

– Palomiehet antoivat hänelle ensiapua. Sitten kuulin pari kolme laukausta ja poliisi kertoi minulle, että hyökkääjä on taltutettu.

Hyökkäys tapahtui lähellä Pariisin oopperataloa alueella, jolla on runsaasti ravintoloita ja teattereita. Alueella oli hyökkäyksen aikaan paljon ihmisiä viikonlopunvietossa.

– Olin terassilla ja kuulin kolme tai neljä laukausta. Kaikki tapahtui hyvin nopeasti, kuvailee 47-vuotias Gloria.

– Ravintolahenkilökunta käski meidän tulla nopeasti sisälle. Menin (myöhemmin) katsomaan, mitä oli tapahtunut ja näin maassa makaavan miehen, hän sanoo.

Macron: Ranska maksoi taas verisen hinnan

Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoi Ranskan joutuneen ”maksamaan jälleen verisen hinnan”.

– Ranska ei kuitenkaan taivu piiruakaan vapauden vihollisten edessä, Macron tviittasi.

Hän kehui poliisin toimintaa ja sanoi ajatustensa olevan uhrien ja näiden läheisten luona. Myös Ranskan sisäministeri Gerard Collomb kehui Twitterissä poliisin toimintaa tilanteessa.

Ranskassa on kuollut terroristisissa hyökkäyksissä yli 240 ihmistä kolmen vuoden aikana. Ranska asetti voimaan poikkeustilan vuonna 2015 Pariisin terrorihyökkäyksen jälkeen. Poikkeustilasta luovuttiin sen jälkeen, kun Macronin keskustahallitus lisäsi turvallisuusjoukkojen toimintaoikeuksia.

Tuhansia sotilaita partioi Ranskan kaduilla osana Sentinelle-nimellä tunnettua terrorinvastaista operaatiota. Valvontaa on lisätty vilkkailla paikoilla kuten asemilla ja turistikohteissa.

STT

