Pariisin veitsihyökkäystä epäillään terroriteoksi – Isis väittää tekijää kannattajakseen

Pariisin veitsihyökkäystä epäillään terroriteoksi, kertovat uutistoimistot. Uutistoimisto AFP:n mukaan hyökkäyksestä on avattu terroritutkinta.

Äärijärjestö Isis on ottanut nimiinsä Pariisissa eilen tapahtuneen veitsihyökkäyksen, kertoo tarkkailujärjestö SITE.

AFP:n ja BBC:n mukaan silminnäkijät kuulivat epäillyn hyökkääjän huutavan Allahu Akbar (jumala on suurin).

Yksi ihminen kuoli ja neljä haavoittui lauantaina, kun veitsellä varustautunut mies hyökkäsi ihmisten kimppuun Pariisissa vilkkaalla ravintola-alueella. Lisäksi surmansa sai epäilty tekijä, jonka poliisi ampui.

Kahdella haavoittuneista on vakavia vammoja. Kaikki neljä haavoittunutta ovat sairaalahoidossa.

Epäillyllä hyökkääjällä ei ollut henkilöpapereita, mikä hidastaa hänen tunnistamistaan, kertoo Guardian. Pariisin viranomaisten on määrä pitää sunnuntaina lehdistötilaisuus ja kertoa yksityiskohtaisemmin epäillystä iskusta.

”Hyökkääjä uhkaili vastaantulijoita”

Hyökkäys tapahtui lähellä Pariisin oopperataloa alueella, jolla on runsaasti ravintoloita ja teattereita. Alueella oli hyökkäyksen aikaan paljon ihmisiä viikonlopunvietossa.

– Olin terassilla ja kuulin kolme tai neljä laukausta. Kaikki tapahtui hyvin nopeasti, kuvailee etunimellään Gloria esiintynyt silminnäkijä uutistoimisto AFP:lle.

– Ravintolahenkilökunta käski meidän tulla nopeasti sisälle. Menin (myöhemmin) katsomaan, mitä oli tapahtunut ja näin maassa makaavan miehen, hän sanoo.

Guardianin haastattelema silminnäkijä Jonathan oli töissä, kun puukotukset tapahtuivat lähellä ravintolaa, jossa hän toimii tarjoilijana.

– Hyökkääjä käveli kadulla veitsi mukanaan. Hänellä oli verta käsissään. Hän pysähtyi kaikkien kauppojen edessä ja uhkaili kaikkia eteensä osuneita, hän sanoo.

– Minusta vaikutti siltä, että hän oli sekaisin tai huumeissa.

Macron: Ranska maksoi taas verisen hinnan

Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoi Twitterissä Ranskan joutuneen ”maksamaan jälleen verisen hinnan”.

– Ranska ei kuitenkaan taivu piiruakaan vapauden vihollisten edessä, Macron tviittasi.

Macron kehui poliisin toimintaa ja sanoi ajatustensa olevan uhrien ja näiden läheisten luona. Myös Ranskan sisäministeri Gerard Collomb kehui Twitterissä poliisin toimintaa tilanteessa.

Ranskassa on kuollut terroristisissa hyökkäyksissä yli 240 ihmistä viimeksi kuluneiden kolmen vuoden aikana. Ranska asetti voimaan poikkeustilan vuonna 2015 Pariisissa tehdyn terrorihyökkäyksen jälkeen, mutta poikkeustilasta luovuttiin lokakuussa sen jälkeen, kun Macronin keskustahallitus lisäsi turvallisuusjoukkojen toimintaoikeuksia.

Tuhansia sotilaita partioi Ranskan kaduilla osana Sentinelle-nimellä tunnettua terrorinvastaista operaatiota. Valvontaa on lisätty vilkkailla paikoilla kuten asemilla ja turistikohteissa.

