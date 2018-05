Pariisin veitsimies oli tullut Ranskaan Tshetsheniasta jo lapsena, mies oli viranomaisten tarkkailulistalla lähinnä radikaalien tuttaviensa vuoksi

Pariisin epäilty veitsihyökkääjä oli viranomaisten tarkkailulistalla, kertovat tutkintalähteet. Tshetsheniassa syntynyt 20-vuotias mies tappoi yhden ja haavoitti neljää Pariisissa lauantaina. Hänen perheensä on pidätetty.

Poliisi ampui miehen pian sen jälkeen, kun se oli hälytetty veritekojen tapahtumapaikalle lähelle oopperataloa Pariisissa.

Mies tuli Ranskaan yhdessä perheensä kanssa lapsena. Hän kasvoi Strasbourgissa maan itäosassa, missä asuu paljon Tshetsheniasta paenneita. Hän oli saanut Ranskan kansalaisuuden vuonna 2010.

Lähteiden mukaan mies oli niin sanotulla S-listalla. Viranomaiset keräävät listalle radikalisoituneita henkilöitä, jotka saattavat aiheuttaa turvallisuusriskejä. Listalla on uskonnollisten radikaalien lisäksi vasemmisto- ja oikeistoradikaaleja.

Monet S-listalle joutuneet ovat olleet mukana tekemässä terrori-iskuja, joissa on vuodesta 2015 lähtien kuollut liki 250 ihmistä.

Uutistoimisto AFP:n lähteiden mukaan iskun tekijä kiinnosti viranomaisia lähinnä sukulaistensa ja tuttaviensa vuoksi. Häntä oli kuulusteltu viime vuonna tuttaviensa yhteyksien vuoksi.

Viranomaisilla on myös toinen, niin sanottu FSPRT-lista, joka keskittyy suoranaisiksi terrori-uhkiksi katsottuihin ihmisiin. Tällä listalla on tätä nykyä noin 20 000 ihmistä, joista noin puolta pidetään aktiivisesti silmällä.

Lauantaisella hyökkääjällä ei ollut rikosrekisteriä.

Äärijärjestö Isis on kertonut olevansa teon takana.

