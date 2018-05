Paviaani karussa Texasissa lentokentällä

Yhdysvaltain Texasin osavaltiossa San Antonion kansainvälisellä lentokentällä paviaani on päässyt karkuteille, kertovat viranomaiset. Asiasta muun muassa kertovan CNN:n mukaan häkistään karannut paviaani saapui San Antonion lentokentälle Chicagosta tulleelta lennolta ja sitä oltiin viemässä eläinten suojelualueelle San Antonion alueella.

Lentokentän tiedottajan mukaan paviaani on lentokentän B-terminaalissa matkatavaroiden käsittelyalueella.

Paikalla on muun muassa sekä lentokentän että eläintarhan henkilökuntaa.

– Teemme yhteistyötä sekä lentokentän että San Antonion eläintarhan viranomaisten kanssa. Eläintarhan henkilökuntaa on nyt paikalla takaamassa paviaanin turvallisuuden ja hyvinvoinnin, lentoyhtiö American Airlines muun muassa kertoi tiedotteessaan.

CNN:n mukaan paviaani ei ole vaikuttanut esimerkiksi lentoihin.

https://edition.cnn.com/2018/05/21/us/baboon-loose-texas-airport/index.html?utm_source=twCNNi&utm_content=2018-05-21T21%3A57%3A34&utm_medium=social&utm_term=image

STT