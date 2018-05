LIISA WRIGHT. Elämästä tulisi helpompaa ja älyllisesti sekä tunnetasolla avarampaa, jos ihminen kokisi jo lapsuudesta alkaen monimuotoisuutta. Nuoruuden opit säilyvät koko elämän, ainakin alitajunnassa. Aikuisen on vaikea luopua tutuista käytösmalleista ja epäluuloista.

Nyt tästä onneksi puhutaan ja koetaan vaaralliseksi, kuinka ihmiset elävät omissa kuplissaan, eristäytyneinä muista ryhmistä, yhdessä vain samalla lailla ajattelevien kanssa. Näkemyksilleen ja mielipiteilleen on kovin helppo löytää vahvistusta ja peukutusta.

Siihen ajatusmaailmaan on helppo jäädä ja kuvitella oma elämäntapansa ainoaksi oikeaksi: muita ei tarvitse kuulla eikä muusta tarvitse ottaa selvää.

Luokallamme oli 26 lasta aloittaessamme koulunkäynnin 1953. Meitä oli yksi vaikeasti cp-vammainen, yksi vakavasti sokeritautinen, yhdellä vesipää, yksi erittäin heikkolahjainen sekä yksi puoleksi ulkomaalainen, eri uskontokuntaan kuuluva.

Emme tietenkään tienneet mitään tautinimityksiä silloin; ei sellaisista puhuttu eikä pohdittu. Näiden lasten vammojen tai sairauksien laatuun ei kiinnitetty huomiota. Pekka oli Pekka, se riitti selitykseksi, ja hänet vain hyväksyttiin jotenkin erilaisena.

Yhdellä lapsella oli täysin suomenkielisellä paikkakunnalla ruotsinkielinen sukunimi, eri kuin perheellään. Se omaksuttiin kyselemättä.

Vasta nyt olen kuullut, että kuitenkin yhtä lasta kiusattiin antamalla hänelle väheksyvä, ilkeä nimittelynimi. Valokuvissa hän on kuitenkin iloinen niinä kahtena vuonna, jotka hän pysyi mukana meidän luokallamme.

Ilmeisesti totuimme ymmärtämään cp-vammaisen toverin puhetta niin nopeasti, ettei kukaan muista mitään ymmärtämisvaikeuksia.

Erilaisuuksia oli, mutta ne otettiin normaaleina. Olimme tasaväkinen joukko, kaikilla terveillä lapsilla aika yhtäläiset mahdollisuudet pärjäämiseen. Cp-vammaisella ei siihen aikaan ollut mahdollisuuksia oppikoulun käyntiin älykkyydestään huolimatta. Yksi helpotus opetuksessa hänellä oli: hän sai käyttää kuulakärkikynää eikä hänen tarvinnut taistella mustekynän kanssa. Kehitysvammaiset olisivat tarvinneet erityisopetusta ja harjaannuttamista. Näitä tilaisuuksia he eivät saaneet.

Mitään erityisluokkia tai avustajia ei silloin ollut. Toiset lapset laitettiin tueksi, jos opettaja katsoi tarpeelliseksi. Ja siinäkin toteltiin. Ehkä se sopi autettavallekin.

Meidän luokalla tuntuu olleen avarakatseisia ja viisaita lapsia, koska erilaisuus oli meille normaalia. Olisi mielenkiintoista tietää, olimmeko me näiden alakoulukokemustemme takia myöhäisemmässäkin elämässä suvaitsevampia kuin tasapäisempien luokkien oppilaat.

Mutta mitä meistä on tullut aikuisina? Kohtaammeko erilaisuuden hyväksyen? Otammeko kaikki mukaan tekemisiimme vammasta tai poikkeavaisuudesta huolimatta? Yhdestä tiedän tulleen opportunistisen pikkurasistin, mutta toivottavasti hän on se ainoa joukostamme.

Lapsi on luonnostaan suvaitsevainen. Ei hän kanna perimässään mitään vierauteen tai toisenlaisuuteen vastahankaisesti suhtautumista. Sen hän oppii vasta itselleen tärkeiden aikuisten sanoista, ilmeistä, katseista.

Kirjoittaja on halikkolainen aikuiskouluttaja.