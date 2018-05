Perustuslakivaliokunta jatkaa sote-puserrustaan – ”Huomenna jatketaan, enempää ei ole kerrottavaa”

Perustuslakivaliokunta jatkaa jälleen huomenna työtään sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapautta koskevan lausuntonsa parissa.

Valiokunnan puheenjohtaja Annika Lapintie (vas.) ei halunnut tämänpäiväisen kokouksen jälkeen antaa uutta arviota lausunnon valmistumispäivästä.

– Paljon tehtiin töitä tänään, ja huomenaamulla kahdeksalta jatketaan. Sen enempää ei ole kerrottavaa, Lapintie sanoi.

Hänen mukaansa ilmapiiri valiokunnassa on asiallinen ja keskusteleva.

Perustuslakivaliokunnan lausuntoluonnoksen vuotamisesta julkisuuteen nousi loppuviikolla kohu, ja vuoto vaikutti myös valiokunnan työtapoihin.

Myöhemmin tänään puhemies Paula Risikko (kok.) keskustelee puolueiden puheenjohtajien ja eduskuntaryhmien puheenjohtajien kanssa siitä, miten perustuslakivaliokunnan sote-luonnoksen vuodon kaltaiset tapaukset voitaisiin vastedes estää. Tarkoitus on pohtia, pitääkö esimerkiksi eduskunnan työjärjestystä muuttaa niin, että kynnystä asiakirjan salaiseksi julkistamiseen madallettaisiin.

Valmistuminen mennee loppuviikkoon

Perustuslakivaliokunnan lausuntoa odotetaan kiihkeästi, sillä siitä on odotettavissa lista lakiesityksen muutostarpeista, jotka voivat määritellä koko uudistuksen aikataulua ja toteutettavuutta.

Lausunto tuskin valmistuu vielä keskiviikkona, mutta torstai näyttää tällä hetkellä mahdolliselta. Edelleen silti mahdollista on sekin, että asiat mutkistuvat ja valmistuminen venyy ensi viikkoon.

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan valiokunta pitäisi ongelmallisena hallituksen kaavailemaa kattoa maakuntien sote-menoille. Tämä on yllättänyt hallituksen, sillä valiokunnan viimekesäisessä lausunnossa ongelmallisuus ei noussut esiin.

Lapintie ei aamupäivällä halunnut kommentoida tietoja.

– Varmaan nyt alan kuulostaa papukaijalta taas, mutta sanon, että en kommentoi valiokunnan keskeneräistä asiaa. Kun lausunto on valmis, niin sitten kommentoin.

