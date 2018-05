Piekkala valtakunnansovittelijan tehtävästä: ”Haen tehtävää, kun se tulee auki”

Valtakunnansovittelijaksi vahvoilla oleva Kirkon työmarkkinajohtaja Vuokko Piekkala kertoo STT:lle hakevansa tehtävää, kun se tulee auki.

– Uskon ja toivon, että minulla olisi hyvät mahdollisuudet tehtävään, Piekkala kommentoi.

Helsingin Sanomat ja Talouselämä kertoivat aiemmin tänään, että Piekkala on todennäköisesti uusi valtakunnansovittelija. Lehtien tietojen mukaan työmarkkinakeskusjärjestöjen edustajat esittävät häntä yksimielisesti Minna Helteen seuraajaksi.

Käytäntönä on ollut, että valtakunnansovittelijan valitsevat vuoron perään työnantajien ja työntekijöiden edustajat.

Valtakunnansovittelijan haku alkoi noin kaksi viikkoa sitten, kun tehtävää kolme vuotta hoitanut Helle ilmoitti siirtyvänsä kesken virkakautensa Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtajaksi. Hän irtisanoutui 27. huhtikuuta, ja virkaa hoitaa väliaikaisesti Jukka Ahtela.

Piekkala on 54-vuotias ja koulutukseltaan juristi.

Talouselämän mukaan Kirkon työmarkkinalaitoksessa Piekkala on osallistunut muun muassa neuvotteluihin keskitetyistä palkkaratkaisuista, kilpailukykysopimuksesta ja eläkeuudistuksesta. Liittokierroksilla hän on vastannut kirkon työsopimusneuvotteluista ja henkilöstöpolitiikan kehittämisestä.

