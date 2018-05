Pimeissä takseissa epäillään tapahtuneen seksuaalirikoksia Helsingissä

Helsingin poliisi tutkii useita epäiltyjä seksuaalirikoksia pimeissä takseissa. Uhreja on poimittu kyytiin ainakin Helsingin keskustasta ravintoloiden sulkemisaikoihin.

– Epäillyt ovat ajelleet yöllä taksitolppien ja ravintoloiden läheisyydessä. Uhrit ovat nousseet autojen kyytiin ravintola-illan jälkeen. Uhrit ovat olleet vahvasti päihtyneitä, ja rikoksista epäillyt ovat käyttäneet heidän tilaansa hyväksi, kertoo rikoskomisario Saara Asmundela Helsingin poliisista.

Poliisi ei kerro tapausten lukumäärää, mutta Asmundelan mukaan niitä on useita. Uhrit ovat olleet naisia. Kyseisissä pimeissä takseissa ei ole ollut taksimittareita ja -tunnuksia.

Poliisi muistuttaa, että tuntemattomien kyytiin nouseminen on riski myös miehille. Pimeiden taksimatkojen aikana on tapahtunut myös väkivaltaisia anastusrikoksia.

Oikeassa taksissa on asianmukaiset tunnukset ja taksimittari. Jos mittari ei ole päällä tai sitä ei ole ollenkaan ja taksi lähtee ajamaan selvästi väärään suuntaan, kannattaa poliisin mukaan soittaa hätänumeroon.

Fyysisen koskemattomuuden loukkauksista tulee tehdä rikosilmoitus.

– Sanallinen ehdottelu ei täytä rikoksen tunnusmerkistöä, vaikka se epäasiallista käytöstä onkin. Mikäli tällaista tapahtuisi virallisessa taksissa, asiasta voisi antaa palautetta taksiyritykselle tai taksitarkastajalle. Pimeiden taksien kohdalla tällaista mahdollisuutta ei ole, Asmundela toteaa.

STT

Kuvat: