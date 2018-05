Pitkien ihmisten älykkyys kumpuaa aivokuoren pinta-alasta, kertoo suomalais-amerikkalainen tutkimus

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että pidemmät ihmiset ovat tilastollisesti keskimäärin muita älykkäämpiä. Uudessa suomalais-amerikkalaisessa tutkimuksessa valotetaan yhteyttä ominaisuuksien välillä.

Helsingin yliopiston neuropsykologian dosentti Eero Vuoksimaan johtama tutkimus yhdisti älyn ja pituuden aivokuoren pinta-alaan, joka on pitkillä ihmisillä keskimäärin suurempi.

– Pituus itsessään ei tue parempaa kognitiivista kyvykkyyttä. Yhteys selittyy sillä, että pidemmillä ihmisillä on keskimäärin suurempi aivokuoren pinta-ala, Vuoksimaa kertoo.

Tutkimus on Helsingin, Kalifornian ja Bostonin yliopistojen yhteinen. Aineisto koostui 51-60-vuotiaista yhdysvaltalaisista miehistä.

Tutkimuksessa aivokuoren harmaan aineen pinta-alaa ja paksuutta kartoitettiin magneettikuvauksella.

Geenit ja ympäristö vaikuttavat

Yksilön kohdalla aivojen koosta tai pituudesta ei voi vetää johtopäätöksiä ihmisen älykkyydestä.

– Vasta todella suurista aineistoista havaitaan tällaisia yhteyksiä, Vuoksimaa tähdentää.

Vuoksimaa työskenteli amerikkalaistutkijoiden kanssa, koska Yhdysvalloista oli saatavilla sopiva tutkimusaineisto, joka oli alun perin kerätty muuhun tarkoitukseen.

Aineiston koehenkilöiden älykkyyttä mitattiin testillä, joka kartoitti kielellistä ja matemaattista kyvykkyyttä, avaruudellista hahmottamista sekä päättelykykyä.

Aineistossa pituus ja älykkyys selittyivät pääasiassa geneettisillä tekijöillä, mutta tutkijan mukaan muissa maissa myös ympäristötekijöillä voisi olla suuri vaikutus tuloksiin.

– Esimerkiksi lapsuuden aliravitsemus vaikuttaa niin pituuden, aivojen kuin kognitiivisten toimintojen kehitykseen, Vuoksimaa muistuttaa yliopiston tiedotteessa.

