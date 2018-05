Pohjoiskorealainen kenraali matkalla USA:han – keskeinen rooli diplomaattisissa ponnisteluissa

Korkea-arvoinen pohjoiskorealainen kenraali on matkalla Yhdysvaltoihin. Uutistoimisto AFP:n mukaan kenraali nähtiin Kiinassa Pekingin lentokentällä nousemassa Yhdysvaltoihin matkaavaan lentokoneeseen.

Kenraali Kim Yong-chol on korkea-arvoisin Yhdysvalloissa käyvä pohjoiskorealainen sen jälkeen, kun varamarsalkka Jo Myong-rok tapasi presidentti Bill Clintonin vuonna 2000.

Matkan tarkoituksena on muun muassa keskustella Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin mahdollisesta tapaamisesta, jota on suunniteltu Singaporeen kesäkuun 12. päivälle.

Kenraali Kim saapui Pekingiin tiistaina. Eteläkorealainen uutistoimisto Yonhap uutisoi hänen jatkavan matkaansa New Yorkiin keskiviikkona.

Kim on ollut keskeisessä roolissa niissä diplomaattisissa ponnisteluissa, joissa Pohjois-Korea on pyrkinyt saamaan aikaan liennytystä Korean niemimaan kriisissä.

Hän oli Kim Jong-unin mukana tämän tavatessa Kiinan presidentin Xi Jinpingin. Kenraali tapasi myös Yhdysvaltain ulkoministerin Mike Pompeon, kun tämä kävi Pjongjangissa.

Japani ja Pohjois-Korea suunnittelevat keskusteluja

Japani ja Pohjois-Korea suunnittelevat ulkoministeriensä tapaamista, kertoo paikallinen media. Tapaamisajaksi on povattu elokuuta. Japanin viranomaiset eivät suostuneet vahvistamaan asiaa.

Myös Japanin ja Pohjois-Korean tapaaminen järjestettäisiin todennäköisesti Singaporessa, kertoo nimettömänä pysyttelevä hallituslähde Mainichi Shimbun -sanomalehdelle.

Japanin hallituksen edustaja Yoshihide Suga kieltäytyi kommentoimasta lehtitietoja. Hänen mukaansa mitään ei ole vielä päätetty.

Ennen ulkoministerien tapaamisen lukkoon lyömistä Japani aikoo katsoa, mitä Trumpin ja Kimin huipputapaamisessa tapahtuu, tiedotusvälineet kertovat.

Japanin pääministeri Shinzo Abe on ajanut kovaa linjaa Pohjois-Koreaa kohtaan. Abe on kuitenkin sanonut, että Japanin täytyy jossain vaiheessa keskustella Pohjois-Korean kanssa kahden kesken.

Abe tapaa Trumpin 7. kesäkuuta keskustellakseen Trumpin ja Kimin mahdollisesta tapaamisesta.

STT

Kuvat: