Poliisi tutkii merimetsoluodon polttoyritystä Kemiönsaaressa – paikalta ehkä poistui kaksi miestä veneellä

Poliisi tutkii merimetsojen pesimäluodon tuhoyritystä Kemiönsaaressa. Santasaaren lähistön luodolta on löytynyt muutama palanut merimetson pesä, kertoo Lounais-Suomen poliisi. Kaikkiaan merimetson pesiä löytyi luodolta joitain kymmeniä. Pesissä ei havaittu munia tai merkkejä niistä.

Poliisin saaman tiedon mukaan luodolta olisi palon syttymissyyn aikoihin poistunut vene, jonka kyydissä oli kaksi miestä.

Tapahtumaa tutkitaan epäiltynä luonnonsuojelurikoksena.

Poliisi pyytää asiasta mahdollisesti tietäviä ottamaan yhteyttä viranomaisiin.

Merimetsojen ulostehaitta aiheuttaa linnun pesimäalueella voimakkaita näkemyksiä. Lintujen valkoinen uloste pilaa maisemaa ja tuhoaa puustoa. Ihmisiä häiritsee myös linnun ulosteen voimakas haju.

Merimetso aiheuttaa myös ongelmia kalastukselle, sillä lintu syö kaikenlaista kalaa ja saattaa myös rikkoa kalastajien verkkoja. Jos eläin aiheuttaa merkittäviä haittoja, voi ely-keskukselta saada luvan lintujen karkottamiseksi tai jopa tappamiseksi, kertoo Birdlife.

Merimetson pesimäkanta on nykyisin yli 20 000 paria, ja linnuilla on tapana kokoontua suuriksi yhdyskunniksi.

Lintu palasi Suomen pesimälinnustoon yli sadan vuoden tauon jälkeen parikymmentä vuotta sitten. Kanta on vuosien mittaan kasvanut voimakkaasti.

https://www.birdlife.fi/suojelu/lajit/tulokaslajit/merimetso/

STT