Poliisi yrittää pitää oikeistopopulistit ja vastamielenosoittajat erillään Berliinissä

Berliinissä poliisi on käyttänyt pippurisumuttimia ja sulkenut siltoja estääkseen oikeistopopulistisen Vaihtoehto Saksalle (AfD) -puolueen mielenosoittajia sekä puoluetta vastustavia mielenosoittajia pääsemästä toistensa kimppuun.

Tuhatkunta AfD:n kannattajaa kokoontui puoliltapäivin Berliinin päärautatieaseman edustalle, mistä marssi kohti Brandenburgin porttia alkoi. Monilla oli mukanaan Saksan lippuja ja sinisiä ilmapalloja. Sininen on AfD:n tunnusväri.

Osallistujien määrä oli pettymys, sillä AfD oli odottanut paikalle jopa 10 000:ta kannattajaa.

– Minä tulin paikalle, koska emme voi enää jatkaa Merkelin tavalla, jossa hallitus tuhlaa rahaa pakolaisiin samalla kun vanhuksemme elävät köyhyydessä, perusteli Christian Neubauer, 47.

Vastamielenosoittajia oli aluksi paikalla kolmisentuhatta. Vastamielenosoittajat ovat muun muassa tuoneet Spreejokeen merirosvolaivan ja järjestäneet teknomusiikkijuhlia.

– Saksan klubikulttuuri edustaa kaikkea sitä, mitä natsit eivät edusta. Me olemme edistyksellisiä, homoja, feministejä, antirasisteja, sallivia, värikkäitä ja lisäksi meillä on yksisarvisia, luettelivat teknomielenosoittajat tiedotteessaan.

Vaikka valtaosan vastamielenosoittajista odotettiin käyttäytyvän rauhallisesti, kehotti muun muassa äärivasemmistolainen Antifa-liike verkkosivuillaan sabotoimaan AfD:n marssia ”kaikin mahdollisin keinoin”.

AfD sai viime vuoden liittopäivävaaleissa yli 90 paikkaa liittopäiville.

STT

Kuvat: