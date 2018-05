Poliisijohdolle syytteet Helsingin poliisin tietolähdetoiminnasta – Syyttäjän mukaan esimiesten olisi täytynyt viipymättä puuttua virheisiin

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen nosti tänään syytteen entistä poliisiylijohtaja Mikko Paateroa, Helsingin entistä poliisipäällikköä Jukka Riikosta ja Helsingin poliisilaitoksen päällikköä Lasse Aapiota vastaan. Kaikkia kolmea syytetään tahallisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta ja toissijaisesti tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Poliisijohdon syytteet liittyvät Helsingin huumepoliisissa tehtyihin epäiltyihin laiminlyönteihin tietolähteiden kirjaamisessa ja tietolähteiden rekisteröimisessä. Jutun keskiössä on 13 vuoden tuomion saanut Helsingin huumepoliisin entinen päällikkö Jari Aarnio, jota myös syytetään virkarikoksesta jutussa.

Valtakunnansyyttäjä nosti syytteen virkavelvollisuuden rikkomisesta Aarniota ja kahta muuta Helsingin poliisissa työskennellyttä virkamiestä vastaan lokakuussa. Syytetyt ovat vastanneet poliisin tietolähdetoiminnasta Helsingissä.

Syyttäjän mukaan esimiehinä toimineiden olisi pitänyt puuttua laiminlyönteihin Helsingin huumepoliisissa, mutta he laiminlöivät tiedossa olleisiin virheisiin puuttumisen.

Aapion syytteet virkavelvollisuuden rikkomisesta koskevat syyttäjän mukaan hänen toimiaan toimiaan vuosina 2012 ja 2013, jolloin hän oli Helsingin poliisilaitoksen apulaispoliisipäällikkönä. Paateron ja Riikosen syytteet ajoittuvat vuosille 2009-2013.

Lisäksi Toiviainen on nostanut syytteet entistä poliisihallituksen laillisuusvalvonnasta vastannutta poliisiylitarkastajaa vastaan tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta vuosina 2012 ja 2013.

Kaikki epäillyt ovat kiistäneet syyllistyneensä rikokseen.

STT

Kuvat: