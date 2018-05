Porissa ja Oulussa hellettä, myös muualla Suomessa rantakeli

Lämmin kesäinen sää hellii suomalaisia eri puolilla maata.

Esimerkiksi Porissa ja Oulussa on ylitetty tänään helleraja. Porissa mittari oli kivunnut jo puolenpäivän jälkeen 25,5 asteeseen ja Oulussakin 25,1:een, Ilmatieteen laitos kertoi Twitterissä. Monin paikoin Suomea lämpötila on noussut 22-24 asteen lukemiin.

Aivan pohjoisessa on selvästi viileämpää, vain noin kuusi astetta, käy ilmi Ilmatieteen laitoksen sääkartasta.

Helleraja rikkoutui Suomessa tänä vuonna ensimmäistä kertaa eilen, kun Porissa lämpötila nousi 25,1 asteeseen Ilmatieteen laitoksen mittauspisteellä rautatieasemalla.

Päivystävä meteorologi Niko Tollman kertoi tuolloin, että hellerajan ylittyminen toukokuun alkupuolella on harvinaista muttei täysin poikkeuksellista.

STT

