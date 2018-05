Positiivisia lukuja Salossa

Aurinko hellii Saloa myös loppukevään tilastoluvuissa. Vaikean rakennemuutoksen riepoteltavaksi joutunut kaupunki kipuaa takaisin vakaalle pohjalle.

Työllisyys on jo kohta kahden vuoden ajan kulkenut joka kuukausi parempaan suuntaan. Nyt myös väkilukutiedoissa näkyy valoa.

Huhtikuussa Salon työttömyysaste oli 11 prosenttia. Vielä vuosi sitten työttömyysaste oli 13,9 prosenttia.

Samalla työttömien työnhakijoiden määrä on pudonnut selvästi alle 3?000 henkilön. Huhtikuun lopussa työtä vailla oli 2?676 salolaista. Vuodessa työttömien määrä on vähentynyt yli 700 henkilöä.

Työttömiä on edelleen paljon, mutta tilanne on olennaisesti parempi kuin viime vuosina.

Työllisyys on parantunut kaikissa Salon seudun kunnissa. Koko maakunnan paras tilanne on Paimiossa, jossa työtä vailla on vain 3,9 prosenttia. Käytännössä tämä tarkoittaa monella alalla jo selvää työvoimapulaa.

Maakunnan korkein työttömyysaste on Turussa, 11,9 prosenttia. Yleensä työttömyys on pahin juuri maakuntakeskuksessa, mutta viime vuosien aikana Salo nousi monta kertaa Turun ohi tälle kyseenalaiselle kärkipaikalle.

Kaupungin menestymisen tärkeimpiä mittareita on väestönkasvu. Kun matkapuhelinteollisuus romahti Salossa, väkiluku kääntyi nopeasti laskuun, ja perheet muuttivat työn perässä muualle. Laskukautta on jatkunut vuodesta 2012 lähtien.

Tilastokeskuksen ennakkotiedot antavat toiveita suunnan muutoksesta tai ainakin laskuvauhdin hidastumisesta. Alkuvuoden aikana Salon väkimäärä on laskenut yli 50 henkilöä kuukausittain, mutta huhtikuun tilasto näyttää kahden asukkaan kasvua.

Erityisen ilahduttava oli kuntien välinen nettomuutto, joka oli huhtikuussa enää kolme asukasta miinuksella. Aiempina kuukausina nettomuutto on ollut tappiolla yli 40 henkilöä.

Olisi ennenaikaista olettaa, että Salon vaikeudet ovat jo takana. Positiivisten lukujen viestiä ei kuitenkaan kannata väheksyä. Tilastot kertovat, että kaupungissa on tehty oikeita ratkaisuja.

Väestökehityksen kääntäminen takaisin kasvu-uralle onkin Salon tärkeimpiä tavoitteita. Parhaiten tässä auttaa uusien työpaikkojen syntyminen.