Postin laatikoista varastettuihin laskuihin vaihdettiin saajan tilinumero – Pirkanmaalla jaettiin rangaistuksia rahanpesurikoksista

Pirkanmaalla kaikkiaan 12 ihmistä on saanut käräjillä rangaistuksen juttukokonaisuudessa, jossa osa tuomituista hankki rikollista rahaa postin kirjelaatikkovarkauksien kautta. Varastettuihin laskuihin muutettiin saajan tilinumero, jolloin rahaa kilahti petkuttajan tilille eikä oikealle saajalle.

Rangaistuksia vyyhdessä tuli muun muassa varkauksista, rahanpesurikoksista, rattijuopumuksista ja näpistyksistä. Rikokset ajoittuvat kevättalvesta 2016 alkuvuoteen 2017.

Pisimmän tuomion sai 27-vuotias mies, jolle käräjäoikeus langetti tiistaina vuoden ja neljä kuukautta vankeutta. Tuomion mukaan mies oli esimerkiksi syksyllä 2016 Tampereella antanut tilinsä toisen henkilön käyttöön, ja tilille maksettiin kirjelaatikkovarkauksien avulla saatua rahaa. Laskuihin vaihdettiin saajan tilinumeroksi miehen oma tili.

Mies myös murtautui kesäyönä 2016 Tampereella kahden muun tuomitun kanssa kesämökkiin. Asumattoman mökin ovi väännettiin auki sorkkaraudalla, ja mökistä varkaiden matkaan lähti esimerkiksi kaukoputki, kameroita, työkaluja ja alkoholia. Toisessa mökissä puolestaan oli asukkaita paikalla, ja kolmikon yritys murtautua kesämökkiin jäi yritykseksi.

27-vuotias tuomittiin muun muassa törkeästä petoksesta, väärennyksestä, neljästä törkeästä rahanpesusta, ampuma-aserikoksesta sekä huumausainerikoksesta. Hänen aiempi tuomionsa alensi rangaistusta.

Esimerkiksi 53-vuotias mies puolestaan tuomittiin vyyhdessä yhdestä törkeästä rahanpesusta. Hänen tililleen maksettiin niin ikään varoja, jotka oli hankittu postin kirjelaatikkovarkauksilla ja muuttamalla laskuihin saajan tilinumero.

Kaksikko varasti kirjesäkkejä

Varsinaisista postin vohkijoista ei pääosin ole tullut varmuutta.

– Suurimmassa osassa jutun törkeän rahanpesun tapauksista itse kirjelaatikkovarkauden tekijä on jäänyt selviämättä tai näyttämättä, kertoo syyttäjä Kati Ruoho.

– Se on selvinnyt, kenen tilille rahaa on mennyt.

Yhdessä jutun tapauksessa kaksi miestä kuitenkin tuomittiin postin kirjesäkkien varastamisesta. Tuomitut 27-vuotias sekä 42-vuotias mies varastivat useista postin kirjelaatikoista postisäkkejä. Laatikoihin tunkeuduttiin joko niihin tarkoitetulla avaimella tai tuntemattomaksi jääneellä tavalla.

Oikeus langetti jutussa muun muassa joidenkin kuukausien ehdottomia vankeustuomioita, ehdollista vankeutta sekä sakkorangaistuksia. Tuomittujen joukossa on sekä miehiä että naisia iältään parikymppisestä viisikymppisiin. Esimerkiksi yksi naisista tuomittiin pelkästä perättömästä lausumasta viranomaismenettelyssä. Osan syytteistä oikeus hylkäsi.

Syyttäjä ei ollut vielä keskiviikkona aamupäivällä ennättänyt perehtyä tuomioon syvällisemmin, joten ei osannut sanoa, valittaako jutusta hoviin vai tyytyykö käräjätuomioon. Syytetyistä osa kiisti syyllistyneensä rikoksiin joko osin tai kokonaan, osa myönsi tekonsa ainakin osittain.

STT

