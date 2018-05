Presidentti Niinistö: Suomen menestyksen perusta rakennettiin sisällissodan jälkeisillä valinnoilla

Presidentti Sauli Niinistön mielestä talvisodan ihme ei syntynyt syksyllä 1939, vaan se synnytettiin suomalaisten omilla valinnoilla sisällissotaa seuranneiden kahden vuosikymmenen aikana.

Niinistö piti puheen Sovinnonpuheen juhlassa Nivalassa Pohjois-Pohjanmaalla, jossa muisteltiin senaattori Kyösti Kallion toukokuussa 1918 Nivalan kirkossa pitämää puhetta. Kallio korosti sisällissodan loppuhetkillä pitämässään puheessa yhtenäisyyttä, eheyttä ja sovintoa. Niinistön mukaan Kallion puhe viitoitti suomalaisille tietä sodasta sovintoon.

Niinistö sanoi puheessaan, että osallisuuden kansallistunne juurrutettiin Suomeen itsenäisyyden alkuvuosikymmeninä ja että se on ollut kaiken menestyksemme perusta. Presidentti kuitenkin korosti, ettei siirtyminen sisällissodasta osallisuuden tunnetta ruokkivaan politiikkaan sujunut ongelmattomasti ja suoraviivaisesti.

– Mutta joka tapauksessa tärkeitä askeleita siihen suuntaan otettiin. Eräs keskeinen ensiaskel oli juuri Kyösti Kallion Sovinnon puhe, Niinistö sanoi.

– Vaatimus siitä, että oli ryhdyttävä rakentamaan Suomea, jossa ”ei ole punaisia ja valkoisia, vaan ainoastaan isänmaataan rakastavia suomalaisia, Suomen tasavallan kansalaisia, jotka kaikki tuntevat olevansa yhteiskunnan jäseniä ja viihtyvät täällä”, on edelleen tenhoava.

”Tarvitaan viisautta ja malttia”

Presidentti muistutti, että tie sodasta sopuun on vaikea eikä se aina onnistukaan.

– Tarvitaan viisautta ja malttia, halua sovitella ja sopia.

Niinistö totesi, että sovintoa edistävät valinnat auttoivat Suomea säilymään itsenäisenä ja kansanvaltaisena läpi myrskyisten 1930- ja 40-lukujen.

– On historian symmetriaa, että talvisodan aikana Kyösti Kallio oli jälleen keskeisellä paikalla, tällä kertaa tasavallan presidenttinä luotsaamassa omalta osaltaan kansakuntaa läpi vaikean ajanjakson.

Konkreettisina yhteenkuuluvuutta edistävinä toimina Niinistö mainitsi Kallion valmisteleman torpparilain, yleisen oppivelvollisuuden ja asevelvollisuuden sekä Lex Kallion.

Niinistö nosti jälleen esiin sen, kuinka vuoden 1918 tapahtumista voidaan ammentaa oppeja nykyaikaan. Hän korosti sitä, kuinka tärkeää on ymmärtää myös eri tavalla ajattelevia ihmisiä.

– Vuoden 1918 opetus on, että kaikkein tärkein tehtävä kansakunnalle on huolehtia omasta eheydestään ja vakaudestaan.

