Presidentti Niinistön virallinen muotokuva on 100 pienen kuvan mosaiikki – ”Meissä kaikissa on paljon eri ominaisuuksia ja kokemuksia”

Presidentti Sauli Niinistön virallinen muotokuva on 100 itsenäisestä osateoksesta koottu mosaiikki, jonka on toteuttanut 100 eri nuoremman polven taiteilijaa. Muotokuva paljastettiin Valtioneuvoston linnassa.

Muotokuvan ovat tuottaneet kuvataiteilijat Atro Linnavirta ja Anita Naukkarinen.

Niinistö valitsi muotokuvansa toteutustavan itse. Hän kertoi julkistamistilaisuudessa valinneensa poikkeuksellisen tekotavan Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi sekä kuvaamaan niin ihmisen kuin maankin moni-ilmeisyyttä.

– Meissä kaikissa on paljon eri ominaisuuksia ja kokemuksia, niin kuin myös satavuotiaalla Suomella, Niinistö sanoi.

Hän myönsi, että teos ei ole ihan traditionaalinen.

– Kiistän, että syynä toteutustapaan olisi ollut, että olisin vierastanut tuntitolkulla istua mallina, Niinistö lohkaisi.

Paikalla julkistamistilaisuudessa oli Niinistön ja pääministeri Juha Sipilän (kesk.) lisäksi muita hallituksen jäseniä, taiteilijaryhmän edustajia sekä muita kutsuvieraita.

Edellisen virallisen presidenttimuotokuvan maalasi taidemaalari Rafael Wardi, jonka maalaus Tarja Halosesta paljastettiin vuonna 2002.

STT

