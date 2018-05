Presidentti nimittää Suomen Pankin pääjohtajan – Olli Rehn nousemassa tehtävään

Presidentti Sauli Niinistö päättää tänään Suomen Pankin uuden pääjohtajan nimityksestä.

Valtioneuvosto esitti eilen tehtävään Olli Rehniä, joka toimii nyt Suomen Pankin johtokunnan jäsenenä. Tätä ennen hän on toiminut muun muassa EU:n talouskomissaarina ja elinkeinoministerinä.

Suomen Pankin pääjohtajan paikka vapautuu Erkki Liikaselta, joka jättää sen heinäkuussa. Seitsenvuotinen toimikausi alkaa heinäkuussa.

67-vuotiaasta Liikasesta tuli pankin pääjohtaja vuonna 2004, ja tällä hetkellä hänellä on menossa toinen seitsenvuotinen toimikausi pankin johdossa.

Rehnillä on tehtävään vahva kansainvälinen tausta. Hän vastasi EU-komission jäsenenä EU:n laajentumisesta 2004-2010 sekä talous- ja raha-asioista 2010-2014.

Rehnillä on politiikan kentiltä vahva keskustatausta. Ennen Suomen Pankkiin siirtymistä Rehn oli elinkeinoministerinä ja samalla keskustan ministeriryhmän avainpelaajia.

Koulutukseltaan Rehn on filosofian tohtori Oxfordin yliopistosta, pääaineenaan kansainvälinen talous.

