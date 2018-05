Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sanonut, että paikka ja ajankohta Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin tapaamiselle on sovittu. Trumpin mukaan tiedot tapaamisesta julkaistaan pian.

Mahdolliseksi tapaamispaikaksi on arvuuteltu muun muassa Koreoiden välistä demilitarisoitua vyöhykettä, Singaporea, Mongoliaa ja Sveitsiä.

STT