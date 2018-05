Puoluesihteeriehdokkaat tarjoavat eri lääkkeitä keskustan murheisiin: Hakala perää omia avauksia, Pirkkalainen tähyää järjestöihin ja yrityksiin

Keskustan puoluesihteeriehdokkaat Jirka Hakala ja Riikka Pirkkalainen tarjoavat STT:n haastattelussa hieman erilaisia lääkkeitä keskustan ongelmiin. Myös arviot ongelmien syistä eroavat toisistaan. Puolueen akuuttina murheena on heikko kannatus ja pidemmän aikavälin huolena puoluekoneiston uudistaminen.

Hakalan mukaan heikon kannatuksen taustalla on puolueen väljähtänyt profiili: omia avauksia ei ole nähty samaan tapaan kuin muilla puolueilla.

– Ihmiset eivät tiedä laajasti, mitä keskusta tavoittelee tai miksi keskusta on olemassa. Tässä meillä on ison ryhtiliikkeen paikka.

Hakalan mukaan keskustan kenttäväki odottaa, että puolue aktivoituisi esimerkiksi koulutusasioissa, sosiaaliturvassa ja aluepolitiikassa.

Riikka Pirkkalainen näkee kannatusongelmien taustalla perinteisen syyn: hallitusvastuu painaa. Hän on kuitenkin samaa mieltä siitä, että keskustan ääni on saatava paremmin kuuluviin. Vaikuttamisen väyliä hän etsii eri suunnasta.

– Meidän ongelma on se, että olemme liikaa pelkästään poliittinen puolue, hän sanoo viitaten siihen, että syötöt julkiseen keskusteluun ja päätöksentekoon tulevat usein muilta toimijoilta kuten etu- ja kansalaisjärjestöiltä tai yrityksiltä.

Pirkkalaisen mielestä keskustan pitäisi rohkaista omaa väkeään toimimaan myös muissa järjestöissä.

– Tämä on kieltämättä muilla puolueilla ehkä paremmin hanskassa.

Rakenteet ruosteessa

Keskustan puoluekoneiston uudistamistarpeet liittyvät koko puoluejärjestelmää vaivaaviin ongelmiin. Puolueiden rakenteet ovat vanhentuneet, ja vaikuttaminen niiden kautta kiinnostaa ihmisiä yhä vähemmän.

Puoluesihteeriehdokkaat ovat yhtä mieltä siitä, että keskustan pitää kuulla kenttää ja äänestäjiä herkemmällä korvalla. Hakala lisäisi kenttäväen koulutuksia, ohjausta ja tukea. Pirkkalainen tähyää jälleen puolueen ulkopuolelle. Hänen mukaansa puolueiden on kysyttävä muilta toimijoilta, mihin asioihin ihmiset kaipaavat ratkaisuja.

– Meidän pitää jalkautua vaikka toisten järjestöjen pariin, yrityksiin tai vapaaehtoistoimijoiden joukkoon, jotka toimivat oikeasti suomalaisten arjessa.

STT

