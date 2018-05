Puolustusvaliokunta: Tiedusteluvaltuutetulle esitetty henkilöstömäärä on liian pieni

Tiedustelutoiminnan valvojaksi esitetyn uuden tiedusteluvaltuutetun pitäisi saada enemmän henkilöstöä kuin mitä on kaavailtu. Näin katsoo eduskunnan puolustusvaliokunta lausunnossaan.

Valiokunnan mukaan tiedusteluvaltuutetun avuksi on kaavailtu kahta päätoimista asiantuntijavirkamiestä ja yhtä päätoimista assistenttia. Valiokunta pitää määrää alimitoitettuna, sillä valtuutetun tehtäväkentästä on tulossa laaja.

– Valiokunta ehdottaa harkittavaksi merkittävää lisäystä asiantuntijavirkamiesten määrään sekä lisäksi apulaistiedusteluvaltuutetun tehtävän perustamista, puolustusvaliokunnan keskiviikkoisessa lausunnossa todetaan.

Hallituksen esitykset uudeksi tiedustelulainsäädännöksi ovat parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä. Puolustusvaliokunnan mielestä tiedustelutoiminnan valvonnan uskottavuus on tärkeä osa koko tiedustelulakipakettia.

– Tämän vaatimuksen on heijastuttava myös toiminnan resursointiin.

”Koko supo kontrolliin”

Puolustusvaliokunta vaati jo viime viikolla toisessa lausunnossaan, että suojelupoliisin koko toiminta on saatava parlamentaariseen kontrolliin ja uuden tiedusteluvalvontavaliokunnan seurantaan.

Supon asettamista kokonaisuudessaan eduskunnan valvontaan on vaatinut muun muassa suurin oppositiopuolue SDP.

Keskiviikkoisessa lausunnossa puolustusvaliokunta on huolestunut siitä, että suojelupoliisin salaisen tiedonhankinnan ulkoinen laillisuusvalvonta jäisi ainoastaan eduskunnan oikeusasiamiehelle.

– Myös laillisuusvalvonnan puolella on välttämätöntä, että tiedusteluvaltuutettu saa oikeudet koko suojelupoliisin valvontaan, puolustusvaliokunta linjaa.

Valiokunta perää myös tiedusteluvaltuutetulle vahvempia toimintamahdollisuuksia tuomioistuinkäsittelyssä. Valiokunnan mielestä laissa olisi vahvistettava tiedusteluvaltuutetun osallistumisoikeuksia.

– Valtuutetulla tulee kaikissa tapauksissa olla oikeus tulla kuulluksi tai esittää muutoin näkemyksiään tuomioistuimessa.

Perustuslakivaliokunnan kantaa odotetaan

Puolustusvaliokunnan lausunto menee arvioitavaksi perustuslakivaliokunnalle, joka on vastuuvaliokunta tiedustelutoiminnan valvontaa koskevan lain käsittelyssä.

Sote-uudistuksen työllistämän perustuslakivaliokunnan mietintö tiedustelutoiminnan valvonnasta valmistuu aikaisintaan kesällä. On kuitenkin mahdollista, että valmistuminen venyy syksyyn.

Perustuslakivaliokunnan käsiteltävänä on yhä myös hallituksen esitys siitä, että perustuslaissa muutettaisiin luottamuksellisen viestin suojaa koskevaa kohtaa.

Siviilitiedustelulaista vastaava hallintovaliokunta ja sotilastiedustelulaista vastaava puolustusvaliokunta ovat arvioineet, että niiden mietinnöt eli linjaukset tiedustelulainsäädännöstä valmistuvat syysistuntokaudella.

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Documents/PuVL_8+2018.pdf

STT