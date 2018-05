Puolustusvoimien entinen komentaja Puheloinen saa Vapaudenristin suurristin

Puolustusvoimain entiselle komentajalle, kenraali Ari Puheloiselle on myönnetty Vapaudenristin suurristi rintatähtineen. Sotilaille Vapaudenristit annetaan aina miekkojen kera.

Vapaudenristin suurristi myönnetään yleensä Puolustusvoimain entisille komentajille. Kyseessä on toiseksi korkein Suomessa myönnettävä kunniamerkki, sitä ylempänä on vain Valkoisen ruusun suurristi ketjuineen.

Puheloinen työskenteli Puolustusvoimain komentajana viisi vuotta elokuusta 2009 elokuuhun 2014, jolloin hän jäi eläkkeelle. Espoossa nykyisin asuva kenraali on syntynyt Taipalsaarella vuonna 1951.

Kunniamerkki myönnetään Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä maanantaina.

STT

Kuvat: