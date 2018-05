Putin avaa Euroopan pisimmän sillan Krimin ja Venäjän välille

Venäjän presidentin Vladimir Putinin on tänään määrä avata silta, joka yhdistää toisiinsa Krimin niemimaan ja Venäjän. 19 kilometriä pitkä silta on maksanut 228 miljardia ruplaa eli vajaat 3,7 miljardia euroa. Silta on Euroopan pisin, sillä se jättää taakseen Lissabonissa sijaitsevan Vasco da Gama -sillan.

Uudella sillalla on neljä kaistaa, ja sitä voi käyttää 40 000 autoa päivässä. Rautatiesillan on määrä valmistua ensi vuoden loppuun mennessä.

Siltaurakan voitti vuonna 2015 Putinin liittolaisen Arkadi Rotenbergin omistama yhtiö. Rotenberg on sekä EU:n että Yhdysvaltain pakotelistoilla.

Ukraina on tuominnut rakennusprojektin sanoen, että projekti on vahingoittanut luontoa. Lisäksi sillasta on haittaa laivaliikenteelle Ukrainan satamiin.

Silta parantaa Ukrainalta vallatun Krimin yhteyksiä Venäjään tuntuvasti. Tähän asti Krimille on kuljetettu elintarvikkeita ja muita tuotteita pääosin meriteitse.

Krimin siltaa alettiin suunnitella jo Venäjän viimeisen tsaarin, Nikolai II:n aikana. Hanke tyssäsi sotaan. Toisen maailmansodan aikaan saksalaiset miehittivät alueen ja aloittivat sillan rakentamisen, mutta hanke ei valmistunut.

STT

Kuvat: