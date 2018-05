Putin: Venäjän alukset ovat jatkuvassa valmiudessa Välimerellä

Venäjä aikoo pitää sota-aluksensa jatkuvassa valmiudessa Välimerellä, presidentti Vladimir Putin ilmoitti keskiviikkona. Putinin mukaan aluksia tarvitaan torjumaan terrorismia Syyriassa.

– Syyriassa on edelleen uhka kansainvälisten terroristien iskuista, joten risteilyohjuksin aseistetut aluksemme päivystävät jatkuvasti Välimerellä, Putin sanoi venäläisen Tass-uutistoimiston mukaan.

Venäläismedian mukaan alukset on varustettu Kalibr-risteilyohjuksin. Sputnikin mukaan ohjusten kantama on 2 600 kilometriä.

Venäjä tukee Syyrian sisällissodassa presidentti Bashar al-Assadia. Venäjällä on Syyriassa pysyvä laivastotukikohta Tartusissa ja lentotukikohta Hmeimimissa.

http://tass.com/defense/1004567

https://sputniknews.com/military/201709061057153993-russian-kalibr-missile-raze-daesh/

STT

Kuvat: