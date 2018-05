Putinilta odotetaan uudistuksia

Venäjän presidentti Vladimir Putin taputettiin neljännelle kaudelle juhlallisin menoin. Virkaanastujaisjuhlia seurasivat vieläkin näyttävämmät voiton päivän paraatit.

Komeat juhlat ja sotilasparaatit ovat Venäjän kulttuurissa tärkeitä. Niiden avulla lujitetaan kansallista itsetuntoa ja näytetään voimaa muulle maailmalle.

Juhlista arkeen palaavalla Venäjällä on isoja ongelmia ratkaistavana. Jos olennaisia uudistuksia ei tehdä, on Venäjän talous ajamassa hyvää vauhtia karille. Lisäaikaa Venäjä on saanut öljyn hinnasta, joka on pysynyt pitkään korkeana.

Venäjän taloutta on pönkitetty myös vararahastoista, joihin on aiempina vuosina kertynyt muhkea summa käytettäväksi pahan päivän varalle. Loputtomiin isotkaan kassavarat eivät riitä.

Taloudellista tilannetta ovat Venäjällä kiristäneet lännen pakotteet, jotka asetettiin Krimin miehityksen ja Ukrainan sodan vuoksi.

Ulkomaisten yritysten investoinnit Venäjälle ovat vähentyneet voimakkaasti, samoin venäläisten matkailu EU:n alueella. Talouden rakenneongelmat ja heikko rupla rasittavat paitsi venäläisiä myös EU:n ja Venäjän taloussuhteita.

Venäjän ongelmien perimmäinen syy eivät kuitenkaan ole pakotteet, vaan jäykkä ja vanhanaikainen talous. Talousuudistuksen tarve ymmärretään Venäjällä, mikä on kuulunut myös presidentti Putinin puheenvuoroissa.

Puheista on vielä matkaa tekoihin. Tähän saakka Venäjä on keskittynyt enemmän puolustusvoimien vahvistamiseen ja sotilasoperaatioihin kuin talouden uudistamiseen.

Presidentti Vladimir Putin on käytännössä johtanut Venäjää lähes koko 2000-luvun. Hänen asemansa on poikkeuksellisen vahva, eikä Kremlin kulisseista ole noussut esille edes potentiaalisia seuraajaehdokkaita.

Putinilla olisi kaikki mahdollisuudet käynnistää tuiki tarpeelliset talouden rakenteelliset uudistukset. Poliittisesti uudistusten toteuttaminen voi kuitenkin olla vaikeaa, jos niiden katsotaan uhkaavan Venäjän valtaeliitin asemia.