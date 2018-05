Putinin neljäs kausi alkoi – vannoi virkavalan Kremlissä

Vladimir Putinin neljäs kausi Venäjän presidenttinä on alkanut. Putin vannoi virkavalansa hetki sitten Moskovassa. Lyhyen virkavalan jälkeen Kremlin saleissa kaikuivat Venäjän kansallislaulun sävelet.

Venäjän hallitus jättää eronpyyntönsä presidentin uuden virkakauden alettua.

Virkaanastujaisiin on kutsuttu tuhansia kutsuvierailta niin Venäjältä kuin ulkomailta. Paikalla on muun muassa Saksan entinen liittokansleri Gerhard Schröder.

Putin voitti maaliskuussa pidetyt presidentinvaalit ylivoimaisesti jo ensimmäisellä kierroksella. Alkavan kuuden vuoden virkakauden pitäisi olla Putinin viimeinen, sillä perustuslaki kieltää presidenttiä asettumasta ehdolle kolmannelle perättäiselle kaudelle.

Putin on toiminut Venäjän presidenttinä vuosina 2000-2008 sekä uudestaan vuodesta 2012 alkaen. Edellisen kerran virkakausien rajoitus ratkaistiin siten, että Putin siirtyi vuonna 2008 yhden kauden ajaksi pääministeriksi ja Dmitri Medvedev hänen tilalleen presidentiksi. Neljän vuoden kuluttua he vaihtoivat osia.

Putinilta odotetaan tämän päivän virkaanastujaisten jälkeen melko pian ilmoitusta uuden hallituksen kokoonpanosta. Pääministerin, muiden avainministerien sekä presidentinhallinnon tärkeiden paikkojen nimitykset ovat tärkeitä uuden presidenttikauden politiikan suunnan kannalta, arvioi professori Vladimir Gelman Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutista.

– En odota Putinin lykkäävän nimityksiä pitkään, Gelman kommentoi STT:lle.

Venäjän johtajakysymys Putin kauden jälkeen on sen sijaan käytännössä kaikille suuri kysymysmerkki. Gelman arvioi Putinin säilyttävän valta-asemansa tavalla tai toisella myös vuoden 2024 jälkeen. Nyt alkavan presidenttikauden päättyessä Putin on 71-vuotias.

Gelman uumoilee, että jonkinlaisia suunnitelmia asian käytännön järjestämisestä on jo vireillä. Sitä on kuitenkin mahdotonta sanoa, milloin niistä saadaan jotain tietoa. Mahdollisesti näin tapahtuu ennen seuraavia vuoden 2021 parlamenttivaaleja, Gelman pohtii.

