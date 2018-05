Räikkönen toivoo välttyvänsä Monacossa virheiltä

Kimi Räikkösen formula 1 -kauden alku on ollut niin kaksijakoinen, että kolarialttiin Monacon gp:n kynnyksellä herää kysymys, selviytyykö Ferrari-kuljettaja kisan loppuun ruutulipulle saakka.

Räikkönen on yltänyt kolmessa gp:ssä palkintopallille, mutta toisaalta keskeyttänyt kahdesti. Kummallakaan kerralla vika ei ole ollut hänen.

– Kausi on vasta alussa, joten mahdoton sanoa mitään varmaa, mutta eihän tuollainen helpota tilannettani, Räikkönen viittasi vastoinkäymisiinsä.

Monacon gp:n pitkällä urallaan 2005 voittanut Räikkönen kaasutteli vuosi sitten Monte Carlon radalla aika-ajoissa paalulle. Hänen unelmansa ensimmäisestä F1-voitosta yli neljään vuoteen murskaantui Ferrarin päätökseen kutsua suomalainen varikolle huonoon aikaan ja avittaa tallin ykköskuljettaja Sebastian Vettel voittoon.

– En tietenkään ollut siitä hyvilläni. En kuitenkaan syyttänyt tallia tai Sebiä, vaan olin tolaltani, koska haluan voittaa, Räikkönen muisteli.

Monacossa ovat tällä kaudella ensi kertaa käytössä rengastoimittaja Pirellin hyperpehmeästä seoksesta valmistamat kumit. Niiden nopeusominaisuuksien turvin rataennätysten pitäisi paukkua.

– Testasin niitä (hyperpehmeitä renkaita) talvella Barcelonassa, mutta olosuhteet ovat talvella erilaiset. Toivottavasti renkaista ei muuten ole yhtä paljon huolta kuin viime kaudella, Räikkönen sanoi.

Mersun vauhti kiihtymään päin

MM-sarjan kärjessä Lewis Hamilton on edennyt 17 pisteen johtoon kuin varkain. Nelinkertainen maailmanmestari ei ole tehnyt ihmeitä, vaan hyötynyt kilpakumppanien huonosta onnesta.

Azerbaidzhanin gp:ssä huhtikuun lopussa hän kaasutteli kauden ensimmäisen ykkössijansa, kun Mercedeksen tallikaveri Valtteri Bottas keskeytti aivan lopussa johtoasemasta renkaan puhjettua radalla olleen romun takia.

Viimeksi Espanjan gp:ssä Mercedes otti kauden ensimmäisen kaksoisvoittonsa. Ne ovat viime vuosina olleet MM-sarjan kärkitallille arkipäivää, mutta tämä kausi on alkanut niin yllätyksellisesti, ettei Hamiltonkaan voi luottaa Mersun selkänojaan.

– Olemme tehneet tiiminä kovan työn päästäksemme tähän. Kilpailu on kuitenkin kovaa, Hamilton kertoi AFP:n mukaan.

STT

