Räjähde haavoitti useita ravintolassa Kanadassa – epäillyt tekijät pakenivat paikalta

Kanadassa useita ihmisiä on haavoittunut räjähteen lauettua ravintolassa Mississaugan kaupungissa Ontariossa, kertoo poliisi Twitterissä. Räjähdys tapahtui torstaina illalla paikallista aikaa.

CTV Newsin mukaan 15 ihmistä haavoittui räjähdyksessä. Poliisi kertoo kolmen ihmisen haavoittuneen vakavasti.

Poliisin mukaan kaksi epäiltyä laukaisi räjähteen ravintolassa. Epäillyt pakenivat räjähdyksen jälkeen.

Poliisin on julkaissut epäiltyjen valvontakamerakuvat Twitterissä ja pyytää apua näiden tunnistamisessa. Molemmat epäillyt ovat miehiä. Epäillyt olivat peittäneet kasvonsa ravintolaan tullessaan.

Räjähdyshetkellä ravintolan lähellä olleet ihmiset kertovat CTV Newsille, että he kuulivat kovaäänisen pamahduksen.

https://twitter.com/PeelPoliceMedia

https://www.ctvnews.ca/canada/bomb-explodes-at-mississauga-ont-restaurant-injuring-at-least-15-1.3944681

STT