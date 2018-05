Ranska, Saksa ja Britannia yrittävät pelastaa Iranin ydinsopimuksen – tapaavat Iranin edustajia maanantaina

Ranskan, Saksan ja Britannian ulkoministerit tapaavat Iranin edustajia maanantaina arvioidakseen Iranin ydinsopimuksen kohtaloa, kertoo Ranskan ulkoministeri Jean-Yves Le Drian.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi eilen, että Yhdysvallat vetäytyy huonona pitämästään ydinsopimuksesta. Ranska, Saksa ja Britannia ovat yhä sitoutuneita sopimukseen ja haluavat jatkaa työtä muiden sopimusosapuolten kanssa. Iran allekirjoitti ydinsopimuksen vuonna 2015 Yhdysvaltain, Ranskan, Saksan, Britannian, Kiinan ja Venäjän kanssa.

Iranin presidentin Hassan Rouhanin mukaan ydinsopimus jatkuu, jos Iranin intressit turvataan.

Venäjä vastustaa, Saudi-Arabia ja Israel tukevat

Yhdysvaltain päätös on kirvoittanut kommentteja sekä puolesta että vastaan. Viimeisimpien joukossa Trumpin tiistaina antamaa ilmoitusta ovat kommentoineet Venäjä, Syyria ja Turkki.

Syyrian valtiollisen uutistoimiston Sanan mukaan Syyria tuomitsee voimakkaasti päätöksen irtautua Iranin ydinsopimuksesta. Uutistoimistolle asiaa kommentoineen ulkoministeriön lähteen mukaan Syyria pitää päätöstä aggressiona. Lähteen mukaan päätös myös osoittaa jälleen sen, ettei Yhdysvallat kunnioita sitoumuksia ja kansainvälisiä sopimuksia.

Syyria myös vahvisti täyden tukensa Iranille, lähde kertoo. Iran on Syyrian presidentin Bashar al-Assadin avainliittolaisia. Iran tukee Syyrian hallitusta Syyrian sodassa.

Myöskään Venäjä ei ollut tyytyväinen Trumpin ilmoitukseen. Venäjän ulkoministeriö kertoi Venäjän olevan syvästi pettynyt päätökseen ja kuvailee tiedotteessaan päätöstä räikeäksi kansainvälisen oikeuden rikkomiseksi. Ministeriö sanoo muun muassa myös olevansa huolissaan siitä, että Yhdysvallat toimii jälleen useimpien maiden mielipiteiden vastaisesti.

Muun muassa Venäjä oli aiemmin varoittanut Yhdysvaltoja vetäytymästä Iran-sopimuksesta, sillä Venäjän mukaan irtautuminen olisi raskas isku kansainvälisille suhteille ja pyrkimyksille torjua joukkotuhoaseita.

Iranin ydinsopimuksen allekirjoittivat vuonna 2015 Yhdysvaltojen lisäksi Britannia, Kiina, Ranska, Saksa ja Venäjä. Sopimus allekirjoitettiin Yhdysvaltain edellisen presidentin Barack Obaman kaudella. Obama kommentoi Trumpin päätöstä heti tuoreeltaan ja sanoi muun muassa, että päätös oli suuri virhe.

Puolestaan Saudi-Arabia ja Israel antoivat tukensa irtaantumiselle sopimuksesta heti tuoreeltaan. Saudi-Arabia on Iranin kilpailija ja Yhdysvaltojen pitkäaikainen liittolainen. Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun mukaannykyisessä sopimuksessa on katastrofin ainekset sekä alueelle että maailmanrauhalle, minkä vuoksi Israel pitää Trumpin ratkaisua historiallisena.

STT

