Ranskassa sisäministeri lupasi lisätä mielenosoitusten turvatoimia – syynä vapunpäivän kaaos

Ranskan sisäministeri lupasi keskiviikkona, että turvatoimia lisätään mielenosoitusten yhteydessä. Ministeri Gerard Collombin mukaan tarkoituksena on erottaa mielenosoittajat niistä, joiden tarkoituksena on vain aiheuttaa tuhoa.

Vapunpäivänä Pariisissa järjestettyyn työntekijäliittojen perinteiseen marssiin liittyi poliisin mukaan noin 1 200 naamioitunutta protestoijaa, jotka riehuivat keskustassa. He polttivat useita autoja, rikkoivat rakennusten ikkunoita ja sytyttivät McDonald’sin pikaruokapaikan tuleen.

Poliisi käytti vesitykkejä ja kyynelkaasua väkijoukon hajottamiseen.

Ministeri puolusti poliisin toimia ja sanoi, että on vaikeaa pysäyttää rettelöitsijöitä soluttautumasta väkijoukkoon.

Australiassa vierailulla oleva Ranskan presidentti Emmanuel Macron tuomitsi mellakoinnin Twitterissä. Hän sanoi, että vahinkoa aiheuttaneiden tunnistamiseksi ja saattamiseksi vastuuseen tehdään kaikki mahdollinen.

Liittojen Pariisissa järjestämään marssiin otti kaikkiaan osaa kymmeniätuhansia ihmisiä, joista suurin osa marssi rauhallisesti. Koko Ranskassa vappumarsseille osallistui arviolta 143 000 ihmistä.

STT

