Raskaan liikenteen tehovalvonta alkaa – huomiota kiinnitetään muun muassa turvavyön käyttöön linja-autossa

Poliisin raskaan liikenteen valtakunnallinen tehovalvonta alkaa keskiviikkona aamukuudelta ja jatkuu vuorokauden ajan. Valvontaan osallistuvat kaikki poliisilaitokset.

Linja-autoliikenteen osalta valvonta kohdistuu erityisesti tilausajoliikenteeseen. Huomiota kiinnitetään ajo- ja lepoaikojen noudattamiseen, ammattipätevyyteen, liikennelupiin, tilausajon matkustajamääriin ja turvalaitteiden käyttöön, Poliisihallitus kertoo.

Poliisi muistuttaa, että linja-autossa on käytettävä turvavyötä, jos sellainen istumapaikalta löytyy. Linja-autossa turvavyöt ovat olleet pakollisia vuodesta 2006. Vaatimus ei kuitenkaan koske kaupunkiliikenteeseen suunniteltuja linja-autoja, joissa on paikkoja seisoville matkustajille.

Tavaraliikenteen osalta poliisin valvonta kohdistuu erityisesti ajo- ja lepoaikojen noudattamiseen, ajoneuvojen kuntoon sekä kuorman varmistamiseen.

– Ajo- ja lepoaikoja koskevien rikosten ja rikkomusten määrät ovat olleet nousussa tammikuun ja huhtikuun välisellä seurantajaksolla. Seuraamuksia on määrätty lähes tuhat, mikä on noin 30 prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana, kertoo poliisitarkastaja Kari Onninen Poliisihallituksesta.

