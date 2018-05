Ricciardo hallitsi Monacossa alusta loppuun, suomalaiskuljettajat luonnehtivat katuratakisaa tylsäksi

Daniel Ricciardon kasvot loistivat sunnuntaina leveää hymyä Monacon F1-kilpailun jälkeen. Red Bull -tallin kuljettaja ajoi voittoon ja sai hyvityksen kahden vuoden takaiselle jättipettymykselleen.

Ja se maistui Ricciardosta mahtavalle.

– Meillä oli ongelmia. Menetin autostani tehoja ja ajattelin, että kisani oli siinä. Tulin maaliin vain kuudella vaihteella, mutta voitimme Monacossa. Se tuntuu hienolta, Ricciardo sanoi AFP:lle.

Kaksi vuotta sitten Ricciardon todennäköinen ykkössija suli tallin söhlättyä hänen varikkokäyntinsä. Normaalisti hyväntuulinen australialainen oli tuolloin kisan jälkeen ärtynyt.

Tämän vuoden Monacon gp:tä Ricciardo johti lähdöstä maaliin. Voitto on Ricciardolle kauden toinen ja uran seitsemäs formula ykkösissä.

Helpolla Monacon ykköstila ei tullut, sillä tekninen vika iski autoon jo ennen kisan puoltaväliä. Hän kuitenkin sinnitteli legendaarisella katuradalla, jossa ohittaminen on hyvin vaikeaa.

Räikkönen neljäs, Bottas viides

Kilpailu ei tarjonnut kärjen osalta draamaa. Ferrarin Sebastian Vettel oli toinen, Mercedeksen Lewis Hamilton kolmas, Ferrarin Kimi Räikkönen neljäs ja Mercedeksen Valtteri Bottas viides. Sijoitukset olivat täsmälleen samat kuin aika-ajossa.

Ajopäivän jälkeen muun muassa Hamilton ja Räikkönen sanoivat suoraan, että jännitys jäi olemattomiin.

– Tämä oli tylsin kisa, johon olen osallistunut, Hamilton täräytti.

Räikkönen oli samoilla linjoilla.

– Paljoakaan ei tapahtunut. Aika-ajot ja lähtö määrittävät paljon tapahtumia, ja sen jälkeen kaikki vain ajoivat toistensa perässä. Edessä olevalta vaaditaan valtava virhe, jotta hänestä pääsee täällä ohi. Ei todellakaan ollut kaikkein jännittävin kilpailu, Räikkönen sanoi.

Ricciardo voitti Vettelin runsaalla seitsemällä sekunnilla. Hamiltonin taakse junnaamaan jääneiden Räikkösen ja Bottaksen ero kärkeen oli yli 18 sekuntia.

Vaikka Bottas kipusi varikkokäyntinsä jälkeen Räikkösen kantaan, Ferrari-kuski ei ollut maanmiehestään huolissaan.

– Hän (Bottas) yritti päästä muutamia kertoja lähelle, mutta ei täällä pystynyt ohittamaan. Minä en pystynyt tekemään sitä Hamiltonille eikä Bottas minulle, Räikkönen tiivisti.

Hamilton johtaa MM-sarjaa

Myös Bottas myönsi kisan olleen kaikkea muuta kuin jännittävä.

– En ollut missään vaiheessa tarpeeksi lähellä Kimiä paikoissa, joissa ohittaminen on mahdollista. Mielestäni minulta löytyi enemmän vauhtia kuin edessäni ajaneilla, Bottas sanoi.

Bottas teki muista kärkimiehistä poikkeavan varikkoratkaisun, kun hänen autoonsa pantiin superpehmeät renkaat.

– Taktisesti se oli paras vaihtoehto. Se tuntui selvästi jämäkimmältä renkaalta, Bottas sanoi.

Kaikilta Monacon gp ei mennyt samoilla sijoilla köröttelyksi, sillä hänniltä matkaan lähtenyt Max Verstappen nousi yhdeksänneksi.

Kisan lopussa nähtiin hurja tilanne, kun Charles Leclerc ajoi vauhdilla Brendon Hartleyn auton perään. Virtuaalinen turva-auto otettiin käyttöön, mutta se ei muuttanut kärjen järjestystä.

Yhteensä 110 pistettä kerännyt Hamilton johtaa MM-sarjaa 14 pisteen erolla Vetteliin. Ricciardo nosti pistemääränsä 72:een ja hyppäsi kolmanneksi.

Bottas on 68 pisteellään neljäntenä ja Räikkönen 60 pisteellään viidentenä, kun kaudesta on takana kuusi kilpailua.

MM-sarjan seuraava kilpailu on Montrealissa.

STT

